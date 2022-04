Newgarden résiste au retour de Grosjean à Long Beach

En résistant aux assauts de Romain Grosjean et Álex Palou, Josef Newgarden a remporté la nuit dernière à Long Beach sa deuxième course consécutive. Parti en pole position, Colton Herta avait pris un excellent départ mais a plus tard commis une erreur l'ayant fait sortir de la piste, alors qu'il était à l'attaque.

Will Power a pris la quatrième place devant Pato O'Ward et Scott Dixon, dans une épreuve qui a mal tourné pour Simon Pagenaud. Le Français a perdu du temps dans les stands avant de commettre une étonnante bévue en piste, qui l'a fait chuter au 19e rang.

La belle performance tricolore du week-end demeure donc celle de Romain Grosjean, qui était parti sixième après être sorti de la piste la veille en qualifications. Il s'est ainsi offert son premier podium de la saison, le quatrième de sa carrière en IndyCar.

Quatrième au moment du dernier restart à une vingtaine de tours de l'arrivée, il a profité d'une faute de Marcus Ericsson puis réduit l'écart avec Álex Palou, qu'il est parvenu à doubler. En verve lors de ce dernier relais, il a même mis la pression sur le futur vainqueur, en vain.

Romain Grosjean dans les rues de Long Beach.

"Nous n'avons pas toujours pris les bonnes décisions stratégiques l'an dernier lors des courses urbaines, et la dernière fois à Long Beach, j'avais commis une erreur en touchant le mur", a rappelé Romain Grosjean. "Mais cette année, je sais que je dois piloter un peu différemment. J'essaie de me battre pour le championnat et je ne peux pas aller à fond tout le temps. Comme lors de la course de St. Pete, j'ai eu des difficultés avec mon train avant, donc j'en ai pris soin."

Le Français, auteur de son meilleur résultat en IndyCar avec cette deuxième place, remonte à la sixième place du championnat où il affiche 75 points à son compteur, à 43 longueurs du leader Newgarden.

"Il y a une chose que je dois améliorer pour que la monoplace soit un peu plus à mon goût, mais je pense que nous avons une base très solide et une voiture qui peut aller super vite", se réjouit-il. "C'était ma faute, je ne me suis pas suffisamment bien qualifié. Si j'étais parti deuxième aujourd'hui, les choses auraient été un peu plus simples."

IndyCar - Long Beach