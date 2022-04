Le nouveau moteur de l'IndyCar a été testé en piste

Le futur, c'est maintenant. Lundi, sur le tracé routier d'Indianapolis, deux monoplaces ont été mises à disposition des pilotes pour tester les nouvelles unités de puissance de l'IndyCar, qui seront utilisées à partir de 2024. Chez Honda, c'est le sextuple champion du Chip Ganassi Racing, Scott Dixon, qui a pris le volant. Côté Chevrolet, Josef Newgarden, double champion et aligné dans le Team Penske, a lancé les essais. Un casting de luxe pour les premiers vrombissements du nouveau moteur !

Mais en quoi consistera cette nouvelle unité de puissance ? Comme pour les autres compétitions de pointe comme la F1, le WRC ou le WEC, l'IndyCar passera à l'hybride en 2024. Le moteur utilisé lors des tests est une alternative au 2,2 litres V6 biturbo actuel, qui équipe les monoplaces américaines depuis 2012. Le bloc hybride des unités de puissance, développé par Mahle, sera testé plus tard, puisque le programme d'essais s'étendra jusqu'à leur introduction dans la discipline.

Aucun temps au tour n'a été dévoilé, étant donné qu'il s'agissait de tests privés et fermés au public. Mais le peu de personnes présentes sur place ont été conquises par les premiers tours de piste du moteur du futur. "Nous sommes très heureux de notre première journée de roulage avec le nouveau moteur", exprime Rob Buckney, directeur général du championnat. "Il n'y a eu aucun souci pour les débuts de ce nouveau moteur, et nous avons été capables de travailler sur chaque point établi", poursuit le dirigeant interrogé par Motorsport.com.

Même constat dans le clan Honda. "C'est un pas en avant important pour Honda et l'IndyCar, alors que le championnat s'électrifie, et cette journée était fructueuse", se réjouit David Salters, président et directeur technique de Honda Performance Development (HPD). "Mais il reste beaucoup d'étapes avant les débuts de l'unité hybride complète en 2024. Le moteur 2,4 litres est une conception entièrement nouvelle, qui a été totalement développée, testée et fabriquée par les hommes et les femmes de HPD. Il y a encore une très, très longue liste de choses à accomplir avant que l'unité de puissance soit testée en compétition, mais c'est certainement une étape importante pour tout le monde chez Honda."

Un communiqué publié par HPD indique que Scott Dixon a réalisé toutes les étapes de tests établies pour cette première journée, de quoi donner confiance aux équipes de Honda. En revanche, c'est la météo qui est venue jouer des tours aux équipes. Hier, le mercure affichait 7°C dans la matinée, limitant grandement le travail des écuries. Le planning pour le reste de la semaine a également été modifié en raison des prévisions météo, puisque des orages et des vents violents sont attendus sur Indianapolis. Alors que le nombre de voitures devait augmenter pour la fin de la semaine, les organisateurs ont pris la décision de limiter le roulage à dix autos.

Certaines équipes qui ne participeront pas à la session du jeudi, comme Ganassi, réaliseront des tests dans deux semaines sur le circuit de Barber. Pour celles qui poursuivront le programme à Indianapolis, une autre version du tracé routier sera utilisée, sans la boucle du virage 5. Il faudra attendre encore un peu pour apercevoir le nouveau moteur sur un ovale, où ses performances seront mises à l'épreuve des vitesses de pointe.

Propos recueillis par David Malsher-Lopez