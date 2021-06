O'Ward en pole devant Rossi et Grosjean à Detroit

Les qualifications du GP de Detroit sont d'ordinaire assez différentes de celles des autres pistes routières/urbaines. Mais cette année, ce n'est pas autant le cas. Les 25 voitures engagées ont d'abord été réparties dans deux groupes, le top 6 de chacun de ces groupes se retrouvant dans un final à 12 pour la pole position. La seule différence est donc l'absence de Fast Six.

Dans le premier groupe, Alexander Rossi s'est offert la meilleure marque avec un temps en 1'15"8507, soit huit dixièmes devant le reste du peloton, emmené par Romain Grosjean. En revanche, le leader du championnat Álex Palou a connu une séance difficile avec le 10e temps de ce groupe et surtout une pénalité de six places de recul infligée à la suite d'un changement de moteur intervenu pendant les 500 Miles. Le deuxième groupe a battu le temps de Rossi puisque Josef Newgarden et Colton Herta ont fait mieux.

Dans la dernière partie de la séance, O'Ward s'est adjugé la pole en 1'15"5776, moins d'un dixième de seconde devant Rossi et moins de deux dixièmes devant Grosjean, qui avait lui signé la pole du GP d'Indianapolis. Le top 5 est complété par Ed Jones et Newgarden.

Will Power, qui semblait en mesure de devancer le temps d'O'Ward a touché le mur avec son pneu arrière gauche avant de sortir de la piste au virage suivant, ce qui ne lui a pas permis de faire mieux que septième, juste derrière Herta. Outre Ryan Hunter-Reay, les deux autres Français du peloton sont présents dans le top 10 de ces qualifications avec Simon Pagenaud au neuvième rang et Sébastien Bourdais au dixième.

La course débutera à 20h, heure française.

Detroit - Qualifs 1 : Segment 2

P No Pilote Temps Écart leader Intervalle 1 5 Pato O'Ward 1:15.5776 0.000 2 27 Alexander Rossi 1:15.6584 0.0808 0.0808 3 51 Romain Grosjean 1:15.7433 0.1657 0.0849 4 18 Ed Jones 1:15.8119 0.2343 0.0686 5 2 Josef Newgarden 1:15.8697 0.2921 0.0578 6 26 Colton Herta 1:16.0832 0.5056 0.2135 7 12 Will Power 1:16.0877 0.5101 0.0045 8 28 Ryan Hunter-Reay 1:16.1293 0.5517 0.0416 9 22 Simon Pagenaud 1:16.6606 1.0830 0.5313 10 14 Sebastien Bourdais 1:17.4333 1.8557 0.7727 11 9 Scott Dixon 1:17.8680 2.2904 0.4347 12 21 Rinus VeeKay 1:17.8776 2.3000 0.0096

Detroit - Qualifs 1 : Segment 1, Groupe 2

P No Pilote Temps Écart leader Intervalle 1 2 Josef Newgarden 1:15.6606 0.000 2 26 Colton Herta 1:15.8439 0.1833 0.1833 3 18 Ed Jones 1:15.8696 0.2090 0.0257 4 28 Ryan Hunter-Reay 1:16.1328 0.4722 0.2632 5 14 Sebastien Bourdais 1:16.1339 0.4733 0.0011 6 9 Scott Dixon 1:16.3151 0.6545 0.1812 7 7 Felix Rosenqvist 1:16.4620 0.8014 0.1469 8 30 Takuma Sato 1:16.4713 0.8107 0.0093 9 59 Max Chilton 1:16.6093 0.9487 0.1380 10 15 Graham Rahal 1:16.6694 1.0088 0.0601 11 45 Santino Ferrucci 1:16.6880 1.0274 0.0186 12 3 Scott McLaughlin 1:17.5569 1.8963 0.8689

Detroit - Qualifs 1 : Segment 1, Groupe 1

P No Pilote Temps Écart leader Intervalle 1 27 Alexander Rossi 1:15.8507 0.000 2 51 Romain Grosjean 1:16.6715 0.8208 0.8208 3 21 Rinus VeeKay 1:16.8172 0.9665 0.1457 4 5 Pato O'Ward 1:16.8406 0.9899 0.0234 5 22 Simon Pagenaud 1:16.9636 1.1129 0.1230 6 12 Will Power 1:17.0343 1.1836 0.0707 7 29 James Hinchcliffe 1:17.0691 1.2184 0.0348 8 8 Marcus Ericsson 1:17.1579 1.3072 0.0888 9 20 Conor Daly 1:17.2904 1.4397 0.1325 10 60 Jack Harvey 1:17.4180 1.5673 0.1276 11 10 Alex Palou 1:17.5190 1.6683 0.1010 12 48 Jimmie Johnson 1:19.0944 3.2437 1.5754 13 4 Dalton Kellett 1:19.4821 3.6314 0.3877