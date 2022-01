O'Ward trouve "ridicule" de ne pas avoir la Super Licence

Verra-t-on Patricio O'Ward en Formule 1 prochainement ? Pas cette année, en tout cas. Le Mexicain de 22 ans rêve de la catégorie reine du sport automobile depuis toujours, même s'il s'est globalement tourné vers la pyramide américaine des formules de promotion avant de faire des débuts retentissants en IndyCar, où il a pris la quatrième puis la troisième place des deux dernières saisons – qui étaient ses deux premières campagnes complètes dans la discipline.

Éphémère poulain de Red Bull, O'Ward est désormais le protégé de McLaren, lui qui court pour Arrow McLaren SP depuis deux ans et a même eu l'opportunité de tester la McLaren MCL35M en décembre à Abu Dhabi. "C'était tellement cool !" s'exclame le jeune loup, dont l'enthousiasme ne décroît pas, plus d'un mois après ces essais. "On voit que ces voitures sont littéralement conçues pour être aussi rapides que possible – en respectant la réglementation. Je crois que la voiture de l'an dernier était plus ou moins la spécification de Formule 1 la plus rapide depuis très longtemps. C'était très cool que je puisse aller la tester et la piloter. Je peux vous assurer que c'était sacrément rapide. Bref, une sensation très cool dans la voiture."

De là à ce qu'il coure en Formule 1, il y a un obstacle majeur. Les performances d'O'Ward en IndyCar, aussi impressionnantes soient-elles, ne lui octroient pas le précieux sésame qu'est la Super Licence, avec 30 points à son actif. Et lorsqu'il lui est demandé comment il peut atteindre les 40 unités nécessaires, l'intéressé répond non sans sarcasme : "Je n'en ai aucune idée. C'est une super question !"

Patricio O'Ward, McLaren MCL35M

"Franchement, je trouve ça ridicule que quelqu'un qui a fini quatrième et troisième du championnat d'IndyCar ne puisse pas avoir 40 points de Super Licence. Je pense que beaucoup de pilotes sont d'accord avec moi. Mais de ce que je sais, la quatrième place donne dix points, la troisième en donne 20, alors je présume que j'ai 30 points de Super Licence. Je n'ai pas vraiment insisté là-dessus, car j'ai beau dire qu'il est peut-être possible de prendre quelques points çà et là, en fin de compte il faut laisser ça aux gens qui [peuvent] vous la donner. S'ils ne veulent pas vous la donner, alors tant pis, il faut faire une autre année et marquer dix points de plus, j'imagine."

Quant à savoir si la F1 est une fin en soi, il indique : "Bien sûr. Mon rêve d'être pilote a commencé avec ça, alors je mentirais si je disais que non."

"Pour l'instant, je n'ai qu'une priorité, et cette priorité est l'IndyCar. Je veux donner à ces gars-là leur premier titre. J'adorerais leur donner leur premier Indy 500. C'est ma priorité actuelle. Qui sait si la F1 sera une option ou non ? Bien sûr, si l'opportunité se présente, je la saisirai sans hésiter, et n'importe quel pilote dans ma position le ferait, car c'est la Formule 1. C'est ce que je regardais et ce dont je rêvais quand j'étais petit. Ce rêve que l'on a quand on est petit, il est éternel."

"Actuellement, comme je l'ai dit, j'ai un défi ici, et je veux que les gens profitent de ma présence en IndyCar. Je veux qu'ils sachent ce que l'IndyCar a à proposer, je veux qu'ils profitent des courses. Il y a tant de choses cool en IndyCar… Si je vais en Formule 1 un jour, je vous préviendrai, mais pour l'instant, profitez de ma présence en IndyCar."

Propos recueillis par David Malsher