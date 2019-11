Penske acquiert l'Indianapolis Motor Speedway et l'IndyCar

Roger Penske détient le record de victoires aux 500 Miles d'Indianapolis avec 18 triomphes, le dernier en mai, avec Simon Pagenaud au volant. La vente du circuit d'Indianapolis, ainsi que de l'IndyCar et de toutes les propriétés de Hulman & Company a donc été officialisée ce lundi matin, et marque un tournant dans l'Histoire du circuit.

L'Indianapolis Motor Speedway était aux mains de la famille Hulman depuis 1945, lorsque Tony Hulman avait racheté le circuit, alors en ruines. Sous son leadership, l'Indianapolis Motor Speedway est devenu le terrain de sport accueillant le plus de spectateurs, avec plus de 300 000 billets vendus pour les 500 Miles chaque mai. En hommage à son travail, une effigie de Tony Hulman est présente sur le Borg-Warner Trophy, et c'est la seule effigie en or présente sur le trophée.

Roger Penske n'est pas étranger à la gestion de circuits ou de séries de sport automobile, puisqu'il possédait notamment le Michigan Speedway, le California Speedway ou le Nazareth Speedway jusque dans les années 2000. En 1979, Penske était l'un des fondateurs du CART, championnat de sport automobile américain qui a atteint le sommet de sa popularité dans le début et le milieu des années 90, avec des pilotes tels que Nigel Mansell ou Jacques Villeneuve.

Cette année, l'écurie Team Penske a remporté les 500 Miles d'Indianapolis et le championnat IndyCar, qui sont donc désormais deux propriétés de sa filiale Penske Corporation. L'entreprise est également active au niveau de la logistique, de la location de camions, de voitures, et possède Ilmor, la société fabriquant les moteurs Chevrolet d'IndyCar.