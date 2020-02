Photos - Les IndyCar en piste à Austin

Plus que les années précédentes, les essais collectifs ont revêtu une importance particulière, puisque c'est la première fois qu'un peloton complet d'IndyCar se présentait avec l'Aeroscreen, la nouveauté obligatoire cette saison, composée d'un Halo et d'un pare-brise. Mardi, pour la première journée de tests, la pluie a décidé de faire son apparition, offrant une opportunité parfaite de tester la visibilité dans ces conditions !

Si les heures d'essais initialement allouées ce jour-là se sont plutôt comptées en minute, plusieurs pilotes ont pu donner leur avis sur le dispositif de sécurité, testé sur le Texas Motor Speedway en fin de semaine. "L'Aeroscreen n'a pas posé de problèmes", a déclaré Graham Rahal. "La visibilité est super. J'ai suivi quelqu'un qui est passé dans une grosse flaque, beaucoup d'eau a frappé mon Aeroscreen et elle s'est immédiatement dissipée. C'était mieux que ce que l'on aurait subi avant [l'arrivée de l'Aeroscreen]."

Lire aussi : Arrow McLaren présente sa livrée pour la saison 2020

Une source de légère inquiétude reste toutefois la capacité à refroidir le cockpit, qui n'est désormais plus à l'air frais. Plusieurs solutions ont été testées lors de ces deux journées d'essais, mais les faibles températures rencontrées n'ont pas permis de véritablement savoir l'effet qu'auront les différentes ouvertures et tuyaux lors d'une course en plein été.

Mercredi, alors qu'il faisait encore très humide le matin, le soleil a fait son apparition l'après-midi et les pilotes ont ainsi pu s'élancer face au chrono et boucler des dizaines de tours du circuit texan. Will Power a terminé la journée avec le meilleur chrono devant Alexander Rossi, les deux hommes étant les seuls à boucler un tour en moins d'une minute et 47 secondes.

La surprise vient du troisième rang, avec un certain Scott McLaughlin ! Le Néo-Zélandais, double Champion de Supercars australien en titre, participera en mai prochain au Grand Prix d'Indianapolis, sa première course en IndyCar, et sa première fois au volant d'une monoplace disposant d'ailerons. Le Kiwi avait découvert sa monture frappée du numéro 2 en essais à Sebring en janvier et a également participé à la séance de ce vendredi au Texas Motor Speedway, pour sa première expérience sur ovale.

Il devance son équipier et Champion en titre, Josef Newgarden, au quatrième rang. Colton Herta, qui intègre cette année officiellement l'équipe Andretti, a terminé cinquième devant Simon Pagenaud et le rookie Oliver Askew. Scott Dixon, Álex Palou et Pato O'Ward ont complété le top 10. Pour ses débuts sous la bannière de l'équipe Foyt Enterprises, Sébastien Bourdais a dû se contenter du 24e rang, mais il a partagé sa monoplace avec Dalton Kellett, qui pilotera aussi la voiture #14 cette année, avec Bourdais donc mais aussi Tony Kanaan.

Utilisez les flèches ci-dessous pour passer d'une photo à l'autre.