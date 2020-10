Power s'impose à Indy, Newgarden reprend encore du terrain

Contrairement à la première course de ce vendredi, Will Power l'a emporté en contrôlant de bout en bout, menant l'intégralité des 75 tours prévus. Le pilote Penske a signé sa seconde victoire de la saison après être parti de la pole position, poursuivi par Colton Herta et Alexander Rossi, l'Australien terminant franchissant la ligne avec moins d'une seconde d'avance sur le jeune Américain.

Les rivaux pour le titre, Josef Newgarden et Scott Dixon, se sont frayés un chemin dans le peloton après un départ englués dans le pack. Mais c'est le pilote Penske qui a été plus efficace puisqu'il s'est adjugé la quatrième place finale, après sa victoire de la veille.

Dixon n'a pu faire mieux que huitième. Il faut dire que, dans sa bataille de début de course avec Ryan Hunter-Reay, le pilote Ganassi a subi des dégâts sur son fond plat. Il a terminé derrière un groupe de pilotes composé de Pato O'Ward, Jack Harvey et Graham Rahal.

Avec 32 points d'avance pour Dixon à une épreuve de la fin, la lutte pour le titre ira donc jusqu'à son terme, sur le tracé de St Petersburg, le 25 octobre prochain.

Harvest GP - Classement de la deuxième course