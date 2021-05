Première pour O'Ward, un carambolage élimine Bourdais

Le week-end texan est clairement à oublier pour Sébastien Bourdais et son équipe. Déjà victime collatérale dans la première course samedi, à cause d'un accident l'ayant contraint à l'abandon, le Français a cette fois été pris dans un carambolage impliquant pas moins de six voitures la nuit dernière, au départ de la seconde manche sur le Texas Motor Speedway.

L'incident a débuté par une touchette provoquée par Pietro Fittipaldi sur l'arrière de la monoplace de Bourdais, semant la zizanie dans le peloton qui s'élançait tout juste sur cet ovale. Alexander Rossi, Ed Jones, Dalton Kellett et Conor Daly sont également partis au tapis.

"Je n'ai évidemment rien vu, mais Pietro s'est excusé de nous être rentré dedans, donc je suppose que ça venait de lui et que c'est ce qui a tout déclenché", a confié Bourdais après l'accident, regrettant surtout la manière dont les ralentissements à l'avant ont posé problème ce week-end.

"Ce n'est toujours pas une excuse mais c'est la même chose qu'hier [samedi] quand ça se passe devant, il faut être en contrôle de sa voiture quand on ralentit. On se fait sortir deux jours de suite, deux journées coûteuses pour AJ Foyt Racing. Les gars ont travaillé jusqu'à minuit pour réparer la voiture la nuit dernière après que Josef [Newgarden] nous a sortis, et nous ne voyons même pas le drapeau vert !"

Une fois la course relancée, Scott Dixon a dans un premier temps pris la tête, mais Pato O'Ward a parfaitement géré une neutralisation survenue après une grosse centaine de tours. Le Mexicain s'est imposé au terme des 248 boucles en sortant vainqueur de son duel face à Josef Newgarden. Graham Rahal a pris la troisième place devant Scott Dixon et Colton Herta, le Français Simon Pagenaud terminant sixième de l'épreuve.

Vainqueur de sa première course en IndyCar, O'Ward va ainsi contraindre Zak Brown, son patron chez McLaren, à tenir son engagement, puisque celui-ci lui avait promis un test en F1 s'il décrochait cette année un premier succès en IndyCar !

Au championnat, les deux vainqueurs du week-end font la bonne affaire puisque Dixon quitte le Texas en tête avec 153 points, devançant O'Ward (131 pts) et Álex Palou (127 pts). Simon Pagenaud est sixième, Sébastien Bourdais 14e, et Romain Grosjean – absent pour cette manche sur ovale – est 22e.

Classement de la deuxième course au Texas