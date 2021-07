La belle remontée de Grosjean à Mid-Ohio

Trop souvent abonné à la deuxième place depuis le début de la saison, Josef Newgarden a enfin conjuré le sort en s'imposant dimanche soir à Mid-Ohio. En ce jour de fête nationale aux États-Unis, le pilote américain a du même coup offert au Team Penske sa première victoire cette année, même s'il a dû batailler en fin de course pour résister au retour pressant de Marcus Ericsson. Deuxième, le Suédois a devancé Álex Palou, ce dernier confortant ainsi sa place de leader en tête du championnat puisque Scott Dixon a terminé quatrième et Pato O'Ward huitième.

L'épreuve a été marquée par la très belle remontée de Romain Grosjean, qui avait connu des qualifications difficiles samedi et ne s'élançait que depuis la 18e place sur la grille. Le Français a remonté pas moins de onze positions pour aller cueillir une jolie septième place à l'arrivée, terminant dans le top 10 pour la quatrième fois cette saison.

Grosjean a gagné une position au départ et a su composer avec quelques dégâts sur le museau de sa monoplace, avant de bondir au 11e rang lors du restart au quatrième tour. Peu à peu, le pilote tricolore a poursuivi sa remontée et a parfaitement exécuté sa stratégie, sortant finalement vainqueur de son duel face à O'Ward dans les dernières boucles.

"Une septième place à Mid-Ohio, et c'était une bonne course !", se réjouit Grosjean. "Nous avions la bonne stratégie en partant avec les pneus rouges, et j'ai pu gagner beaucoup de places au départ. La voiture n'était pas au mieux mais nous avions des dégâts après le contact du premier tour, donc je suis certain que ça n'aidait pas. Mais nous avions la bonne stratégie et nous avons fait de bons arrêts au stand pour terminer septième après être partis 18e sur un circuit où il n'est pas facile de doubler, donc je suis très content !"

Grosjean pointe à la 16e position au championnat alors qu'il reste six courses à disputer, juste derrière Sébastien Bourdais, qui a terminé 11e dimanche soir. Pour compléter le bilan des pilotes français, Simon Pagenaud a pris la 14e place à l'arrivée et cède du terrain au championnat, où il occupe la sixième position.

Mid-Ohio