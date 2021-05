Romain Grosjean en pole pour sa 3e course en IndyCar !

Après s'être hissé de justesse en Q2 en terminant cinquième du Groupe 2 de la Q1, Romain Grosjean a signé le troisième temps de cette seconde partie des qualifications du GP d'Indianapolis, qui se tient sur une version routière de l'Indianapolis Motor Speedway. Alors qualifié pour le Fast Six, regroupant les six pilotes les plus rapides qui se disputent la première place sur la grille, il s'est montré le plus véloce au terme des deux tours lancés accordés aux concurrents, battant Josef Newgarden d'un peu plus d'un dixième.

Cette pole position est la première en compétition pour le Français depuis 2011, époque où il courait en GP2. Il n'en a jamais signé en F1, en dépit de monoplaces assez compétitives en 2012 et 2013 chez Lotus. C'est aussi la première pole pour Dale Coyne Racing depuis celle de Sébastien Bourdais à Phoenix en 2018 et la première sur circuit routier depuis Mike Conway à Detroit en 2013.

Firestone Fast Six

P No Pilote Meilleur temps

Écart Intervalle 1 51 Romain Grosjean 1:09.4396 2 2 Josef Newgarden 1:09.5665 0.1269 0.1269 3 60 Jack Harvey 1:09.6528 0.2132 0.0863 4 10 Alex Palou 1:09.7118 0.2722 0.0590 5 3 Scott McLaughlin 1:09.7140 0.2744 0.0022 6 20 Conor Daly 1:09.8662 0.4266 0.1522

Q2

P No Pilote Meilleur temps Écart Intervalle 1 10 Alex Palou 1:09.4743 2 60 Jack Harvey 1:09.5189 0.0446 0.0446 3 51 Romain Grosjean 1:09.5476 0.0733 0.0287 4 20 Conor Daly 1:09.5627 0.0884 0.0151 5 3 Scott McLaughlin 1:09.7727 0.2984 0.2100 6 2 Josef Newgarden 1:09.7837 0.3094 0.0110 7 21 Rinus VeeKay 1:09.8185 0.3442 0.0348 8 26 Colton Herta 1:09.8222 0.3479 0.0037 9 18 Ed Jones 1:09.8548 0.3805 0.0326 10 22 Simon Pagenaud 1:09.8722 0.3979 0.0174 11 15 Graham Rahal 1:09.9060 0.4317 0.0338 12 12 Will Power Pas de temps --- ---

Q1 Groupe 2

P No Pilote Meilleur temps Écart Intervalle 1 2 Josef Newgarden 1:09.6101 2 10 Alex Palou 1:09.6589 0.0488 0.0488 3 3 Scott McLaughlin 1:09.7537 0.1436 0.0948 4 20 Conor Daly 1:09.7646 0.1545 0.0109 5 51 Romain Grosjean 1:09.8556 0.2455 0.0910 6 12 Will Power 1:09.8963 0.2862 0.0407 7 27 Alexander Rossi 1:09.9012 0.2911 0.0049 8 9 Scott Dixon 1:09.9512 0.3411 0.0500 9 5 Pato O'Ward 1:10.0726 0.4625 0.1214 10 14 Sébastien Bourdais 1:10.1830 0.5729 0.1104 11 29 James Hinchcliffe 1:10.6174 1.0073 0.4344 12 86 Juan Pablo Montoya 1:10.8705 1.2604 0.2531 13 4 Dalton Kellett 1:10.9312 1.3211 0.0607

Q1 Groupe 1

P No Pilote Meilleur temps Écart Intervalle 1 21 Rinus VeeKay 1:09.4890 2 26 Colton Herta 1:09.5867 0.0977 0.0977 3 18 Ed Jones 1:09.7152 0.2262 0.1285 4 60 Jack Harvey 1:09.7589 0.2699 0.0437 5 15 Graham Rahal 1:09.7918 0.3028 0.0329 6 22 Simon Pagenaud 1:09.8061 0.3171 0.0143 7 7 Felix Rosenqvist 1:09.8243 0.3353 0.0182 8 8 Marcus Ericsson 1:09.8382 0.3492 0.0139 9 30 Takuma Sato 1:09.8665 0.3775 0.0283 10 28 Ryan Hunter-Reay 1:09.8759 0.3869 0.0094 11 11 Charlie Kimball 1:10.6810 1.1920 0.8051 12 48 Jimmie Johnson 1:11.0455 1.5565 0.3645