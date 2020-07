Felix Rosenqvist décroche sa première victoire en IndyCar !

La course a débuté par un premier tour agité, qui a fait deux victimes. Will Power a d'abord touché Ryan Hunter-Reay en direction du premier virage, envoyant celui-ci dans le mur, puis il a heurté Graham Rahal, lui aussi contraint à l'abandon.

Au restart, le poleman Pato O'Ward a conservé la tête de la course devant Colton Herta et Alex Palou. Vainqueur la veille, Scott Dixon était en quatrième position. Cinquième, Power a été renvoyé en 22e et dernière position par les commissaires, qui l'ont jugé responsable du chaos au départ. Au sixième tour, l'Australien est sorti de la piste et a abandonné.

Le deuxième restart a permis à Palou de prendre le meilleur sur Herta pour la deuxième place, tandis qu'O'Ward a commencé à prendre la poudre d'escampette. En difficulté avec ses pneus arrière, Dixon a perdu pied et a dû céder face à Alexander Rossi, Herta et Marcus Ericsson. Mais c'est Felix Rosenqvist qu'il fallait avoir à l'œil, bien qu'il ait perdu du temps lors d'un arrêt au stand compliqué.

À la mi-course, Rossi a doublé Palou pour la troisième place avant de chuter dans la hiérarchie car il perdait de plus en plus d'adhérence. Ericsson a quant à lui pris le dessus sur Herta au 40e tour.

En tête, O'Ward a lui aussi commencé à éprouver des difficultés avec ses pneus arrière, tout en devant économiser du carburant en fin de course. C'est ce qui a permis à Rosenqvist d'effacer ses huit secondes de retard, puis de profiter du trafic qui a perturbé le leader. C'est dans l'avant-dernier tour que le Suédois a trouvé l'ouverture pour filer vers sa toute première victoire en IndyCar.

Il s'est imposé avec deux secondes d'avance sur O'Ward, Rossi s'emparant de la troisième marche du podium. Ericsson a terminé quatrième devant Herta, Ferrucci, Palou et Sato. Dixon n'a pu faire mieux que 12e, juste devant Simon Pagenaud.

Au championnat, après cette quatrième manche, Dixon reste en tête du championnat avec 54 points d'avance sur Herta, son nouveau dauphin, et 63 sur Pagenaud.

Road America - Course 2