Rossi retrouve la victoire à Indianapolis, les Français hors du top 15

Il n'avait plus goûté aux joies de la victoire depuis l'épreuve de Road America en juin 2019 et a connu depuis un passage à vide en termes de performances, mais c'est désormais du passé : Alexander Rossi a mis fin à plus de trois années sans succès ce samedi soir à Indianapolis. Le pilote Andretti Autosport, qui quittera l'équipe en fin de saison, s'est imposé sur la seconde épreuve de l'année disputée sur le circuit routier du célèbre ovale.

Une victoire il faut le dire facilitée par l'abandon peu avant la mi-course de son équipier Colton Herta, alors en tête, et qui avait parfaitement géré le départ, la relance du quatrième tour et surtout le déroulé tactique de la course. Au 40e tour, une perte de puissance l'a obligé à tenter de passer par les stands, où il a finalement et irrémédiablement dû immobiliser sa voiture. C'est à ce moment-là que Rossi s'est emparé des commandes.

Il s'est alors progressivement échappé, avant de connaître une baisse de régime à la suite du dernier arrêt, bien vite contrebalancée par la suite. Christian Lundgaard a signé derrière, à trois secondes sur la ligne d'arrivée, son tout premier podium en IndyCar, devant Will Power. Ce dernier, avec "l'aide" de Marcus Ericsson qui a terminé à une décevante 11e place, figure désormais en tête du classement à quatre épreuves du terme de la saison.

Chez les tricolores, Simon Pagenaud a dû abandonner au bout d'une trentaine de boucles alors que Romain Grosjean n'a gagné que six positions entre le départ et l'arrivée, pointant au 16e rang au terme des 80 tours de l'épreuve.

Grand Prix d'Indianapolis II