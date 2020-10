Dixon déçu de son week-end : "Nous avons beaucoup de travail"

Scott Dixon reste le grand favori pour le titre en IndyCar, mais le Néo-Zélandais se montre moins dominateur qu'au cœur de la saison. Alors que le quintuple champion de la catégorie avait plus de 100 points d'avance sur Josef Newgarden après les 500 miles d'Indianapolis, celui-ci a réduit l'écart à 32 points après les rendez-vous de Mid-Ohio et de l'Harvest GP, grâce à de meilleurs résultats que son rival dans chacune des courses.

Dixon, qui avait pourtant décroché un succès lors de la première visite de l'IndyCar sur l'Infield cette année, a dû se contenter d'une neuvième puis d'une huitième place à Indianapolis le week-end dernier. Il reste prudent avant la finale dans les rues de St Petersburg, qui aura lieu à la fin du mois, malgré un contexte qui demeure très favorable car, si Newgarden inscrit le maximum de points possible, Dixon n'aura besoin que d'une neuvième place pour décrocher son sixième sacre et assoir un peu plus son statut de pilote le plus titré de l'Histoire de la catégorie.

"Nous avons encore beaucoup de travail", a confié le Néo-Zélandais à NBC après l’arrivée de la deuxième course. "Comme toujours, les NTT IndyCar Series vont se jouer jusque’à la dernière course, mais sans les points doublés et l’avance que nous avions à un moment, plus de 100 points. C’est bien d'être en tête du championnat à ce stade. L’écart reste important, donc s’il mène le plus de tours et qu’il prend les quatre points bonus, une neuvième place nous suffira. Mais ils ont été plutôt bons à St Pete ces dernières années. Nous avons vraiment du travail."

Dixon n’était que 15e sur la grille pour la deuxième course, longue de 75 tours, soit dix de moins que celle de vendredi. Ce format a poussé l‘ensemble du plateau à faire à deux arrêts et le pilote du Chip Ganassi Racing ne pouvait pas jouer sur la stratégie pour remonter dans le classement. Sa remontée a également été compliquée par des dégâts sur sa monoplace.

"J’ai été en difficulté toute la course", résume-t-il. "J’ai eu plusieurs contacts, un avec Hunter-Reay puis avec Charlie Kimball. Nous avons tout tenté en course. Nous étions à fond, c’était une course à deux arrêts assez basique donc il n’y avait pas grand-chose à faire [sur la stratégie]."

Newgarden espère conserver son titre

Bien que son adversaire reste donc clairement favori, Josef Newgarden veut encore croire à ses chances de titre, après avoir repris 40 points à Scott Dixon dans l'Harvest GP. "Nous pouvons gagner ce championnat à St Pete", a précisé le champion en titre à NBC. "J’espère juste que nous serons un peu plus proches [des leaders que dans la deuxième course]."

Après avoir gagné la première manche, Newgarden a en effet dû se contenter de la quatrième position samedi. Lui aussi a dû gagner des places dans cette course puisqu'il n'était que neuvième sur la grille et le pilote Penske estime que ces qualifications décevantes l'ont empêché de se mesurer à Will Power, Colton Herta et Alexander Rossi.

"Nous n’étions pas tout à fait au niveau nécessaire", a expliqué Newgarden. "Si nous avions eu une journée identique à celle de [vendredi], nous serions très bien placés [au championnat]. Nous avons tout simplement été médiocres. Je pense que nous avions la voiture pour nous mesurer à Will, Herta et Rossi, mais nous n'étions pas assez bien placés sur la grille."

Power a perdu deux positions au départ, en chutant au 11e rang : "J’ai été un peu piégé à l’intérieur [au premier virage] et j’ai essayé de faire de mon mieux à l’extérieur [au deuxième virage] mais j’ai dû sortir large. Si nous avions été plus performants en qualifications, la journée aurait été meilleure."