Simon Pagenaud gagne après être parti dernier en Iowa !

Privé des qualifications suite à un problème sur le système de carburant, Simon Pagenaud s'est élancé 23e ce vendredi soir. Au volant d'une monoplace très performante, il a réalisé une course parfaite, tout comme son écurie sur le plan stratégique, pour remonter progressivement le peloton.

Profitant des deux voitures de sécurité, dont la seconde pour un accrochage étonnant et spectaculaire entre Colton Herta et Rinus VeeKay lors d'un restart avorté, le Français a pris les commandes à 70 tours du but et n'a plus lâché la tête, en dépit de la pression mise par le leader du championnat Scott Dixon (Chip Ganassi). Le rookie de McLaren, Oliver Askew, a signé la troisième place devant son équipier Pato O'Ward.

Au classement général, Pagenaud a retrouvé la seconde position, à cinquante points de Dixon. Ce samedi, il s'élancera de nouveau de la dernière place pour la deuxième course sur l'ovale d'Iowa, avec le couteau entre les dents.

Classement de la Course 1 d'Iowa :