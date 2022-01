L'IndyCar lance un sondage mondial pour les fans

Après plusieurs autres championnats majeurs tels que la Formule 1 et le WEC, c'est au tour de l'IndyCar de lancer un sondage mondial pour connaître l'opinion de ses passionnés, là aussi en partenariat avec Motorsport Network et Nielsen, qui assurera l'analyse des données. Ce sondage est disponible en onze langues sur Motorsport.com.

S'adressant à tous les plus de 16 ans lors des trois prochaines semaines, le sondage est déjà ouvert. Cliquez ici ! Votre pilote favori est-il Scott Dixon, Hélio Castroneves ou Simon Pagenaud ? Quid de votre circuit préféré : Indianapolis, Long Beach ou Laguna Seca ? Telles sont les questions auxquelles vous pouvez répondre.

Vous pouvez également faire savoir de quelle manière vous regardez les courses de l'élite des monoplaces américaines, que ce soit sur place ou non, et comment vous souhaiteriez améliorer le championnat, tout en donnant votre avis sur des sujets comme l'écologie et la diversité. Plusieurs questions sont également consacrées à l'eSport, puisqu'un jeu vidéo d'IndyCar développé par Motorsport Games sortira en 2023.

"Notre audience américaine et internationale s'est rapidement développée ces dernières années grâce à la nature férocement compétitive de notre sport et aux audacieux athlètes et personnalités qui composent le plateau de classe mondiale du NTT IndyCar Series", déclare SJ Luedtke, vice-président marketing de l'IndyCar.

"C'est le moment idéal pour sonder notre base de fans et rassembler les opinions sur les manières de continuer à fournir un produit exceptionnel et divertissant. Nous voyons nos fans comme nos partenaires les plus importants dans la croissance de notre sport et sommes impatients de connaître leur avis grâce à cette campagne d'envergure menée en partenariat avec l'équipe de Motorsport Network."

Les résultats du sondage seront annoncés à l'occasion de la manche d'ouverture de la saison 2022, à St. Petersburg (Floride), la course étant prévue le 27 février prochain.