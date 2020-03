Huis clos partiel pour l'IndyCar à St. Petersburg

La manche d'ouverture de la saison 2020 d'IndyCar se tiendra au minimum sans les titulaires d'un billet "enceinte générale", comme l'a annoncé Rick Kriseman, maire de St. Petersburg. D'autres décisions pourraient tomber dans la soirée quant à la tenue en elle-même du week-end de course.

Deux cas de COVID-19 ont en effet été détectés dans la région de St. Petersburg, ce qui a forcé l'organisation du Grand Prix à décréter un huis clos partiel, alors que les premiers essais libres de la saison sont censés avoir lieu demain. Cette nouvelle décision rappelle, selon Rick Kriseman, le caractère "fluide" de la situation actuelle autour du coronavirus, alors que McLaren a décidé de se retirer du Grand Prix d'Australie de Formule 1, un membre de son équipe étant infecté.

"Ma responsabilité la plus importante est de protéger la santé et la sécurité publiques", a déclaré Kriseman. "C'est pour cette raison que nous annulons les 'enceintes générales' au GP de St. Petersburg. Nous travaillons avec les promoteurs et l'IndyCar et nous aurons plus d'annonces ultérieurement au sujet de la tenue de la course. Je ne prends pas cette décision à la légère. Je crois fermement que la vie doit continuer, du mieux possible. Mais la réalité est que maintenant ce n'est pas possible. Je suis déçu, j'adore cette course. Mais j'adore encore plus cette ville et ses citoyens."

Aux États-Unis, la NBA a annoncé une suspension de son championnat suite à des cas positifs au coronavirus au sein de l'équipe des Utah Jazz, et la MLS (ligue de football américaine) fait de même. La NASCAR organisera quant à elle ses courses d'Atlanta ce week-end et de Homestead-Miami le week-end prochain à huis clos.