Tatiana Calderón débarque en IndyCar avec AJ Foyt Racing

Tatiana Calderón deviendra ainsi la première femme à courir pour la légende de l'IndyCar AJ Foyt et rejoindra le Champion en titre de l'Indy Lights, Kyle Kirkwood, ainsi que Dalton Kellett pour former une équipe de trois voitures lors de 12 des 17 manches de l'IndyCar en 2022.

ROKiT Group, société internationale de communication qui sponsorisait la voiture de Sébastien Bourdais l'année dernière, élargit son partenariat avec l'équipe en 2022. Kirkwood, dans la voiture #14, et Calderón, dans la #11, rouleront sous les couleurs de ROKiT, tandis que la voiture de Kellett restera sponsorisée par K-Line Insulators.

La Colombienne, qui a réalisé des essais pour l'équipe à Mid-Ohio l'été dernier, a déclaré : "Je suis ravie et très reconnaissante envers Jonathan Kendrick [cofondateur et président de ROKiT], ROKiT et AJ Foyt Racing de me donner l'opportunité de courir en IndyCar."

"Depuis que j'ai commencé ma carrière en monoplace aux États-Unis il y a 11 ans [en Star Mazda], l'IndyCar est une référence pour moi et c'est un rêve devenu réalité d'être sur la grille cette année ! J'ai hâte d'être à St. Petersburg pour la première course de la saison ! Je suis bien consciente du défi qui m'attend, mais c'est la chance de ma vie et je tiens à en tirer le meilleur parti."

Calderón, qui est pilote d'essai officielle de l'équipe Alfa Romeo en F1 et a passé deux saisons en Super Formula, testera une IndyCar pour la deuxième fois cette semaine à Sebring, en compagnie de Kirkwood.

Le président de l'équipe, Larry Foyt, a déclaré : "Je suis ravi de la poursuite et de l'expansion de l'équipe ROKiT AJ Foyt Racing. Nous accueillons Tatiana Calderón dans la voiture #11 et Kyle Kirkwood dans la voiture #14, toutes deux aux couleurs très cool de ROKiT. Tatiana a montré beaucoup de potentiel lors de son test à Mid-Ohio. Avec Dalton Kellett dans la Chevrolet #4 de K-Line Insulators, je pense que notre équipe de trois voitures va vivre une saison passionnante."

Tatiana Calderón, A.J. Foyt Racing, à Mid-Ohio en juillet 2021

Kendrick, qui soutient la carrière de Calderón depuis 2020, lorsqu'elle a participé au Championnat du monde d'Endurance FIA et à la Super Formula au Japon, a déclaré : "L'un de nos principes fondamentaux dans le marketing global de la marque ROKiT dans le monde entier est notre soutien et notre promotion des femmes dans le sport automobile et, dans le cadre de ce principe, nous soutenons Tatiana depuis longtemps maintenant."

"Nous avons reconnu très tôt son talent et son charisme, que nous avons vu grandir et se développer, et nous sommes donc très heureux d'étendre notre partenariat avec Larry et AJ Foyt Racing en confiant à Tatiana la Chevrolet ROKiT #11 aux côtés de Kyle Kirkwood dans la Chevrolet ROKiT #14 cette saison."

"Nous savons que Tatiana est déjà un modèle pour de nombreuses jeunes femmes pilotes dans le monde entier et nous pensons que l'énorme exposition de l'IndyCar ne servira qu'à accroître encore sa portée pour devenir une source d'inspiration pour beaucoup plus de femmes à s'engager dans le sport automobile."

Aucun pilote n'a encore été annoncé dans la #11 lors des cinq courses sur ovale, mais le Champion 2012 de la discipline et vainqueur de l'Indy 500 2014, Ryan Hunter-Reay, semblerait être un choix évident pour AJ Foyt. Hunter-Reay a couru pour l'emblématique septuple Champion d'IndyCar et quatre fois vainqueur de l'Indy 500 lors de 11 courses en 2009.