Tony Kanaan va courir son "Last Lap" en 2020

Kanaan, surnommé "l'Ironman" de l'IndyCar en raison de sa participation au mythique triathlon de Hawaii, va donc mettre un terme à une carrière riche de plus de vingt ans au plus haut niveau de la monoplace américaine. Arrivé en CART en 1998 après un titre en Indy Lights, le Brésilien a rejoint l'IRL en 2003 avec l'écurie de Michael Andretti, un championnat dans lequel il a remporté le titre l'année suivante.

Fin 2010, sa carrière semblait en péril puisqu'il avait perdu son volant chez Andretti Autosport. Il a toutefois pu rebondir chez KV Racing, remportant la plus belle victoire de sa carrière en 2013, les 500 Miles d'Indianapolis, à sa douzième tentative. Ses bons résultats lui ont alors ouvert les portes du Chip Ganassi Racing, où il a pu décrocher un nouveau succès, en 2014, avant de disputer les deux dernières campagnes dans l'écurie de la légende A.J. Foyt.

Lire aussi : Santino Ferrucci remplace Sébastien Bourdais

C'est pour le même propriétaire que Tony Kanaan s'alignera une dernière fois au volant de la voiture #14 cette année, pour un programme partiel qui le verra s'engager sur les cinq ovales de la saison, à commencer par Indianapolis. D'autres pilotes, dont possiblement Sébastien Bourdais, devraient se partager le baquet sur les courses restantes, alors que Charlie Kimball pilotera lui la monoplace #4 durant toute la saison.

En 22 saisons d'IndyCar, le Brésilien a pris le départ à 377 reprises et s'est imposé 17 fois. Il détient surtout le record de courses consécutives dans la catégorie, puisqu'il n'a pas manqué une seule manche depuis celle de Portland en 2001 ! Une série qui s'arrêtera donc à 317 courses, puisque nous ne reverrons plus Kanaan en piste avant l'Indy 500, sixième manche de la saison 2020.

"Je regarde toutes ces années en IndyCar, et la première chose qui me vient à l'esprit est la chance que j'ai eue de rester au plus haut niveau du sport pendant autant de temps", explique Kanaan. "Je suis arrivé à 23 ans avec beaucoup d'espoirs et de rêves et je peux dire, sans aucun doute, que j'ai accompli tout ce que je souhaitais."

"J'ai 45 ans maintenant. J'ai des fans, des victoires, des podiums, des records, un championnat et un Indy 500. Je sens et je sais que je peux faire cela encore longtemps, mais comme tout dans la vie, il y a un cycle en sport automobile également. On m'a longtemps demandé quand est-ce que je prendrais ma retraite, et ma réponse a toujours été la même : 'le jour où je me lève et que je sens que je ne peux plus le faire, c'est le moment où je prendrai ma retraite.' Malheureusement, il y a d'autres choses à prendre en considération quand on planifie le futur, et le plus important est le nombre d'options disponibles. Pour 2020, ma meilleure option était de faire les cinq courses sur ovales en IndyCar, le sport qui m'a donné tellement et que j'aimerai toujours."

Tony Kanaan n'exclut toutefois pas une possibilité de revenir aux 500 Miles d'Indianapolis à l'avenir, mais ce serait alors la seule épreuve à laquelle il participerait chaque année. D'autres portes pourraient également s'ouvrir à lui, notamment en Endurance, où il a déjà obtenu plusieurs succès de prestige, comme une victoire en LMP2 aux 12H de Sebring, où un succès au général aux 24H de Daytona 2015.