C'était un 20 avril : Danica Patrick écrit l'Histoire à Motegi

Initialement prévue le samedi 19 avril, la course a eu lieu le lendemain, de l'eau remontant à travers la piste suite à des averses nocturnes. Partie du sixième rang, Danica Patrick a utilisé une stratégie d'économie de carburant pour s'imposer devant Helio Castroneves et Scott Dixon, qui ont dominé l'épreuve jusque-là.

Quelques heures plus tard, le Champ Car disputait la dernière course de son Histoire, dans les rues de Long Beach. Le championnat avait fusionné en début d'année avec l'IndyCar mais devait organiser cette dernière manche, qui ne pouvait pas être déplacée au calendrier, tout comme celle de Motegi. Will Power a remporté l'épreuve, devant Franck Montagny et Mario Dominguez.