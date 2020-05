Il y a un an : le triomphe de Pagenaud à l'Indy 500

Dire que le mois de mai 2019 a été exceptionnel pour Simon Pagenaud n'est pas un qualificatif volé, tant il n'a pas connu de rivaux lors du fameux mois de mai, théâtre du GP d'Indianapolis puis des légendaires 500 Miles d'Indianapolis. Lors de la manche disputée sur le circuit routier, il a toutefois dû vaincre l'adversité et aller chercher Scott Dixon sous la pluie en fin de course, pour s'imposer et lancer une quinzaine qui allait alors être exceptionnelle.

Une semaine plus tard, il devenait le premier poleman français de l'Indy 500 depuis plus de 100 ans et, selon ses propos auprès de Motorsport.com, "l'homme le plus rapide du monde pendant un an", après avoir bouclé ses quatre tours à une vitesse moyenne de 370 km/h. Mais surtout, il ne décevait pas en course et au terme d'une lutte intense avec Alexander Rossi, il réalisait "un rêve quasiment impossible" et s'ajoutait à la prestigieuse liste des vainqueurs des 500 Miles d'Indianapolis.

Outre ces deux succès de rang, Pagenaud a gagné dès 2013 en IndyCar, la première de ses quatre victoires avec Schmidt Peterson Motorsports, avant d'être engagé par Roger Penske. Une association qui lui a offert dix succès supplémentaires, dont cinq en 2016 lorsqu'il a été couronné Champion. Retour sur ces 14 succès signés outre-Atlantique, qui font du Français l'une des références de la discipline.