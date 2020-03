Wickens : Un Alonso "impitoyable" aidera Arrow McLaren SP

Le double Champion du monde de Formule 1 a été annoncé comme pilote de la troisième monoplace d'Arrow McLaren SP aux 500 Miles d'Indianapolis, aux côtés d'Oliver Askew et Patricio O'Ward, les pilotes à plein temps de l'équipe. Robert Wickens, de son côté, continue de se remettre de ses blessures après son terrifiant accident de Pocono en 2018 et agit désormais en qualité de coach pour les pilotes de l'équipe de Sam Schmidt et Ric Peterson. Il a hâte de travailler avec Alonso en mai.

"Ce sera vraiment excitant. Et en tant que fan du sport, je crois que ça va être incroyable. Pour moi, ça sera la première fois que je travaillerai aux côtés d'un Champion du monde, donc ça sera chouette. J'ai toujours entendu à quel point son éthique de travail était impitoyable dans sa carrière, et je me retrouve dans certains aspects quand j'entends comment il aime travailler. Donc j'imagine que nous aurons une assez bonne alchimie ensemble", a-t-il déclaré à Motorsport.com.

Lire aussi : Alonso revient à Indianapolis avec Arrow McLaren SP

Le Canadien estime également que ça sera une très bonne expérience pour les jeunes Askew et O'Ward. Ils ont remporté les deux derniers titres Indy Lights, en 2019 pour Askew et en 2018 pour O'Ward, mais aucun des deux n'a pour l'instant participé aux 500 Miles d'Indianapolis. Le Britannique n'a jamais piloté d'IndyCar en course, alors que le Mexicain n'est pas parvenu à se qualifier l'an dernier, avec Carlin.

"On sait que Fernando est connu pour pousser les équipes aussi fort qu'il le peut, et je pense que pour nos deux 'gamins' ce sera bien de voir ce qu'il faut faire du côté de l'éthique de travail. Je pense que certains jeunes pilotes, dans leurs premières années en tant que professionnels, ne réalisent pas que la partie pilotage est souvent la plus facile à ce niveau. C'est ce qu'ils font dans les coulisses qui les séparera du reste de la compétition. Donc ça sera vraiment super pour eux de le voir travailler, et partager ses retours et ses informations."

Alonso a également expliqué qu'il serait intéressé par d'autres courses du calendrier IndyCar, et qu'une préparation au mois de mai en participant au GP d'Indianapolis pourrait être bénéfique. Le PDG de McLaren, Zak Brown, et Sam Schmidt ont indiqué qu'il existerait une possibilité de voir ceci arriver. Wickens s'attendrait alors à ce qu'Alonso soit tout de suite dans le coup.

"Peu importe les courses qu'il fait, il apporte beaucoup d'expérience. Même si ça ne sera que sa troisième tentative à Indy, vous vous attendez à ce qu'il soit performant grâce à ce que nous avons déjà évoqué, son éthique de travail et son talent. [Pour le GP d'Indy], ça serait vraiment cool. Je serais très curieux de voir comment il se comporterait sur un routier car il n'est évidemment pas mauvais en monoplaces ou autres sur un circuit routier ! Ce serait fun. Alonso est tellement talentueux et s'est tellement diversifié, il va amener une toute nouvelle dimension à notre équipe."