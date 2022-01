Wickens : Un retour en IndyCar ne semble pas "faisable"

Robert Wickens, qui a subi une grave blessure à la colonne vertébrale lors d'un accident survenu lors de la 13e course de sa surprenante campagne de rookie en IndyCar en 2018, a annoncé son retour à la compétition, en rejoignant l'équipe Bryan Herta Autosport Hyundai.

Lors d'une conférence de presse qui a suivi l'annonce, Wickens a admis que son extraordinaire rééducation après une litanie de blessures – fracture de la colonne vertébrale thoracique, blessure de la moelle épinière, fracture du cou, fractures du tibia et du péroné aux deux jambes, fractures des deux mains, fracture de l'avant-bras droit, fracture du coude, commotion cérébrale, quatre côtes fracturées et contusion pulmonaire – avait désormais atteint un plafond.

"Je dirais honnêtement que ce que vous voyez est ce que vous aurez", a-t-il déclaré. "Je suis à un moment de ma vie où mon rétablissement a plus ou moins atteint un plateau en termes de récupération neurologique. Je ne récupère plus aucune fonction musculaire et je pense que, malheureusement, il semble que je serai dans un fauteuil roulant pour le reste de ma vie, tant que la médecine et la science modernes resteront là où elles sont."

"Mais c'est une vie formidable, j'ai pu retrouver beaucoup de fonctions. Je peux me tenir debout avec de l'aide et je peux faire quelques pas avec de l'aide, mais pour ce qui est de quitter le fauteuil de façon permanente, je ne pense pas que ce soit dans mes projets pour le moment."

Il a décrit son objectif cette année en IMPC : "Cocher les cases que je me suis fixées personnellement – gagner quelques courses, monter sur le podium et montrer au monde ce que je peux faire. À partir de là, les opportunités sont infinies. Je suis tellement reconnaissant pour ce que j'ai aujourd'hui et nous allons voir où cela va me mener."

Concernant la possibilité de participer à l'Indy 500, dont il avait été Rookie of the Year en 2018 avec une neuvième place, Wickens a répondu : "La première chose pour moi est que je veux courir en Michelin Pilot Challenge avec ma Hyundai Elantra N TCR pour me prouver que je peux le faire à nouveau. C'est presque une validation de concept, je suppose – comprendre les commandes manuelles, concourir à nouveau. Je n'ai pas couru depuis trois ans et demi. Je veux juste que moi-même et tous ceux qui m'entourent sachent que je peux le faire à nouveau, et une fois que nous aurons coché cette case, rien n'est hors de question."

"Je pense que ce serait génial de courir l'Indy 500. D'un autre côté, je serais très intéressé par l'exploration de nouvelles possibilités. Je n'ai jamais vraiment piloté de voiture d'Endurance. Je pense que courir au plus haut niveau de l'IMSA, dans la série WeatherTech, serait formidable. Les voitures LMDh sont tout simplement folles. La Formule E est quelque chose qui m'attire beaucoup. Je suis donc intéressé par l'exploration d'autres options de sport automobile en dehors de l'IndyCar."

Robert Wickens avec son épouse Karli Wickens

Lorsqu'il lui a été demandé s'il pensait que des commandes manuelles, comme celles qu'il utilisera dans la Hyundai Elantra N TCR qu'il partagera avec Mark Wilkins, pourraient être installées sur une IndyCar, Wickens a admis : "Je pense que c'est difficile à dire."

"L'IndyCar est en pleine évolution, il y a de nouvelles réglementations qui arrivent [pour 2023] et j'espérais qu'ils allaient passer à un système de freinage électronique, surtout avec les éléments hybrides qu'ils incluent, et à ma connaissance ils ne l'ont pas fait, donc nous sommes coincés au même point qu'à l'origine. Je pense que tout est possible avec le temps, l'argent et les ressources nécessaires, n'est-ce pas ?"

"C'est une grosse exigence – une exigence colossale, en fait ! – mais honnêtement, je suis à un point de ma vie où si je ne reviens jamais en IndyCar, j'en serai [quand même] très satisfait. J'ai vraiment hâte de saisir l'occasion qui m'est offerte par Bryan Herta Autosport et Hyundai de reprendre le volant et de satisfaire cette faim que j'ai eue pendant tant d'années à observer en tant que spectateur. Si des choses se présentent à l'avenir, nous les aborderons au fur et à mesure, mais pour l'instant, je ne vois honnêtement pas l'IndyCar comme une option faisable pour un retour."

"Sachant ce que je sais maintenant, la physicalité de l'IndyCar, l'adapter à moi et à mes commandes manuelles nécessiterait beaucoup de personnalisations que je ne suis pas sûr que la série approuverait vraiment. Le système de freinage devrait être modifié, la direction assistée serait probablement nécessaire, alors que l'IndyCar n'a pas de direction assistée. Il faudrait donc une IndyCar unique, ce que je ne sais pas si les autres équipes accepteraient."