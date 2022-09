Will Power sacré une seconde fois en IndyCar

Arrivé en leader et donc en favori pour le titre, Will Power s'était ouvert la voie avec la pole position. L'Australien a assuré les commandes et commencé à déployer sa stratégie en ne sollicitant pas trop ses pneus dans les premiers tours. Derrière lui, parmi les autres prétendants au titre, Josef Newgarden était le plus impressionnant, l'Américain entamant une remontée chirurgicale depuis la 25e place.

Au 15e passage, Power s'immobilisa dans les stands avant de ressortir quatrième, juste devant son équipier chez Penske qui était sur une stratégie décalée et tentait d'emmener le plus loin possible son train de pneus prime (les plus durs). La tête de la course était alors occupée par un Álex Palou dont le plan était similaire : il tiendra ses primes jusqu'au 19e tour, avant de passer sur des pneus rouges (les plus tendres) et de hausser le rythme. Newgarden passa par son box au 23e tour.

Power retrouva ensuite la tête mais il était alors très clair que le favori pour la victoire était à ce stade Palou, affichant un rythme impressionnant. Ne souhaitant pas vraiment batailler avec l'Espagnol, Power ne résista pas outre mesure quand le pilote Ganassi le dépassa au 27e tour. Cinq tours plus tard, l'avantage de Palou était d'une dizaine de secondes, alors que Power était à l'abri des pilotes Arrow McLaren. Newgarden poursuivait pendant ce temps son inéluctable remontée en repartant neuvième après son deuxième arrêt.

Au 38e tour, l'arrêt à la sortie de la voie des stands de Callum Ilott provoqua le seul drapeau jaune de l'épreuve. Le peloton était alors regroupé et après un rush vers les stands, l'ensemble du top 10 était en pneus prime, Palou toujours leader devant Power, Felix Rosenqvist, Pato O'Ward, Newgarden, Scott McLaughlin, Romain Grosjean, Marcus Ericsson, Christian Lundgaard et Scott Dixon. Au restart du 42e tour, Palou s'échappa aisément alors que Power devait résister à Rosenqvist.

Le resserrement du peloton favorisait notamment Newgarden, qui enchaîna les dépassements sur les pilotes Arrow McLaren au sommet du Corkscrew, pour se retrouver sur les talons d'un Power en difficulté en raison des changements faits sur son aileron avant au stand. Il ne fallu pas longtemps pour que les équipiers Penske échangent leurs positions et que Newgarden s'envole sans toutefois pouvoir revenir sur un Palou clairement au-dessus. Ensuite légèrement menacé par Grosjean, Power résista au Français et commença à retrouver du rythme.

Newgarden s'arrêta au 61e tour pour chausser des pneus rouges, avec en perspective un quatrième arrêt. Il enchaina les tours rapides; profitant notamment des ultimes passage par la pitlane de plusieurs de ses concurrents qui lui dégagèrent le passage, dont Palou et Power. Leader provisoire, Newgarden passa donc une dernière fois par son box au 73e tour, ressortant 21 secondes derrière Palou et deux secondes devant Power. L'Espagnol poursuivant son impressionnante marche en avant et Power disposant d'une avance confortable sur les pilotes derrière lui, l'issue du titre 2022 ne faisait plus aucun doute, sauf retournement de situation de dernière minute.

Mais cela n'arriva pas. Au moment de franchir la ligne d'arrivée, Palou comptait 30 secondes d'avance sur Newgarden, auteur d'une impeccable remontée mais tombé sur bien plus fort que lui, et 33 secondes sur Power qui pouvait laisser éclater sa joie, étonnamment contenue, avec ce second titre IndyCar à 41 ans. Dans un week-end qui l'a par ailleurs vu battre le record de pole positions détenu par Mario Andretti, en signant son 68e départ depuis la première place sur la grille, l'Australien n'a pas caché après la course avoir été particulièrement stressé.

"Je n'ai pas vraiment pu profiter de la pole hier car j'étais tellement concentré sur la course", a déclaré Power, déjà titré en 2014. "Beaucoup de stress ce week-end. J'ai été plutôt calme toute l'année. Une fois que je suis entré dans la voiture et que nous avons commencé à rouler, tout allait bien. Un peu plus difficile en milieu de course. J'ai puisé au fond de moi, en me disant : 'Je dois tout donner. Je ne peux pas perdre de positions maintenant', et la voiture, les pneus... Ouais, c'était intéressant. Certains trains de pneus étaient vraiment bons, d'autres moins."

"Mais ouais, mentalement épuisé. Je n'ai pas pu montrer le genre d'émotions que j'ai montré lorsque j'ai gagné les 500 [Miles d'Indianapolis 2018]. Mais ça a été comme une longue aventure au cours de l'année. Je pense que c'est assez approprié que nous réalisions juste une autre journée solide, juste une journée où ça se joue sur le long terme comme aujourd'hui. C'est l'histoire de notre année."

Interrogé sur sa nervosité au moment d'aborder cette épreuve, il a expliqué : "Ouais, je me suis réveillé à 3 heures du matin plusieurs fois pendant le week-end, et vous pouvez toujours vous détendre et vous rendormir... mais c'est évidemment un grand jour. Tout le monde a fait une tonne d'efforts. Et vous ne voulez pas laisser passer cette occasion. Cette nervosité vous permet d'atteindre un haut niveau de performance. J'avais cette nervosité avant les qualifications. Ça vous fait passer à un autre niveau. C'est ce que ça fait pour moi."

"Quelques fois dans ma carrière, je suis monté dans la voiture trop détendu, et ça ne marche pas. Je suis là depuis assez longtemps pour comprendre le parfait niveau de nervosité que vous devez avoir. Il faut l'avoir... Votre subconscient doit comprendre l'importance de ce que vous faites et alors vous pouvez vous hisser à un autre niveau."

