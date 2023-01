Les 24 Heures du Mans Virtuelles diffusées dans le monde entier

Miami, 12 janvier 2023 - Motorsport Games Inc. (NASDAQ : MSGM) ("Motorsport Games" ou la "Société") rappelle aujourd'hui que les 24 Heures du Mans Virtuelles, finale Esport des Le Mans Virtual Series, se dérouleront ce week-end, les 14 et 15 janvier 2023. La liste des prestigieux participants a suscité l'intérêt des grands diffuseurs du monde entier, notamment Motor Trend On Demand en Amérique du Nord, CNBC Pan Latin America et Pan Europe, Eurosport Player en Europe et M-Net SuperSport dans les régions subsahariennes d'Afrique. Puisque l'événement sera diffusé sur des plateformes OTT et à la demande, cette discipline Esport passionnante et extrêmement populaire sera accessible pour des millions de foyers dans le monde.

L'événement réunira des champions du sport automobile et de l'Esport dans les quatre coins du monde. Max Verstappen, Champion du monde de Formule 1, participera à la course depuis Monaco, Felipe Drugovich, champion de Formule 2, depuis le Brésil, et Victor Martins, champion de Formule 3, depuis la France. Ils se joindront aux pilotes d'IndyCar Romain Grosjean et Felix Rosenqvist, ainsi qu'à de nombreuses stars du monde réel et de l'Esport prêtes à s'attaquer à la plus grande course d'Endurance virtuelle du monde.

Le célèbre circuit de Silverstone, au Royaume-Uni, sera le théâtre d'une émission TV spéciale, en direct, couvrant cet événement unique de deux jours. Le studio accueillera une équipe de commentateurs experts composée de Martin Haven, commentateur principal du Championnat du monde d'Endurance de la FIA, de Chris McCarthy et Lewis McGlade, experts des courses réelles et virtuelles, et de Ben Constanduros, commentateur de sport automobile très expérimenté. Plusieurs reporters "pitlane" seront en poste dans le monde entier pour réaliser des interviews et capter l'action en direct, notamment Hayley Edmonds à Paris et Alex Brundle, pilote de WEC, engagé en Le Mans Virtual Series en 2020 et commentateur de la FIA F2 et FIA F3, au Royaume-Uni.

Les 180 concurrents, représentant 41 pays, qui piloteront les 45 voitures (il y aura quatre pilotes dans chaque voiture) seront installés sur 164 simulateurs différents à travers le monde, et l'intérêt numérique d'une grande variété de diffuseurs internationaux reflète pleinement la manière dont les pilotes et les équipes sont réparties dans le monde.

Eurosport couvrira l'intégralité de l'événement de deux jours en direct dans toutes ses régions européennes sur Eurosport Player, la couverture mondiale étant assurée par Motorsport.tv. Un grand nombre de pilotes Esport à succès sont originaires d'Europe de l'Est, et l'événement aux deux tours d'horloge sera retransmis en direct en Croatie (Max Sport), en Pologne (Motowizja FB et SportKlub), en Slovaquie (Arena) et en Ukraine (Sports TV Ch2), tandis que des pays comme Malte (TVMSports+) et la Turquie (BeIN) diffuseront également en direct.

Motor Trend couvrira l'intégralité de la course en direct en Amérique du Nord sur son service OTT, tandis qu'au Mexique, pays très peuplé, TYC diffusera la première et la dernière heure de l'événement . M-Net SuperSport et Africa XP retransmettront la course en direct dans les régions subsahariennes et panafricaines, étendant ainsi la couverture mondiale. Enfin, des images seront diffusées en direct aux Fidji (FBC) et en différé à Singapour (Singtel).

En plus des retransmissions en direct sus-citées, de nombreux territoires diffuseront une émission spéciale de 52 minutes, compilant les meilleurs moments, après l'événement. Des informations sur ces diffuseurs, notamment CNBC, Disney/Fox en Chine et Sport 1 en Inde, seront communiquées en temps voulu.

Les chaînes officielles de l'ACO et du FIA WEC sur YouTube et les réseaux sociaux diffuseront toute l'action en direct, du départ à l'arrivée, tout comme le site officiel des Le Mans Virtual Series (www.lemansvirtual.com). La diffusion commencera à 13h15 en France métropolitaine et le drapeau tricolore sera abaissé pour le départ du plus grand événement d'Endurance Esport de l'année à 14h.

Manche 1 8 Heures de Bahreïn (Bahreïn) 17 septembre 2022 Manche 2 4 Heures de Monza (Italie) 8 octobre 2022 Manche 3 6 Heures de Spa (Belgique) 5 novembre 2022 Manche 4 500 Miles de Sebring (États-Unis) 3 décembre 2022 Manche 5 24 Heures du Mans Virtuelles (France) 14 et 15 janvier 2023