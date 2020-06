Un Safety Car à hydrogène pour les 24H du Mans virtuelles

Habituellement pilote d'essais du prototype LMPH2G, Olivier Lombard se glissera dans le cockpit virtuel de la machine les 13 et 14 juin, sur la plateforme de jeu rFactor2, tout comme Aurélien Mallet, spécialiste eSport. Habillée aux couleurs de BWT, la voiture a été choisie pour faire office de leading car puis de Safety Car lors des 24 Heures du Mans virtuelles. L'épreuve est organisée par l'ACO, le FIA WEC et Motorsport Games.

MissionH24 est un projet collaboratif entre l'ACO et Green GT, développé par la structure H24Racing avec l'ambition de concrétiser l'apparition en compétition d'une voiture à hydrogène au Mans en 2024. Le 15 juin 2019, à 14h42, le prototype LMPH2G avait bouclé un tour du mythique circuit de la Sarthe, précédant de quelques minutes le plateau de la 87e édition de la plus grande course d'Endurance.

"Les 24 Heures du Mans Virtuelles, disputées à la date initialement retenue pour l'édition réelle de la plus grande épreuve d'Endurance décalée en septembre en raison de la situation sanitaire, sont un événement de portée mondiale", rappelle Jean-Michel Bouresche, team principal de H24Racing. "La notoriété, les retombées et l'audience vont dépasser celles de toutes les courses sur simulateurs. Je suis heureux que BWT, dont on connait l'implication et le dynamisme en Formule 1 depuis des années, ait décidé de nous rejoindre pour cette semaine de compétition."

"Notre LMPH2G lancera la course, interviendra lorsqu'il faudra la neutraliser en raison d'un événement météo ou d'un incident en piste et évoluera donc elle aussi au milieu des concurrents. Comme Total, partenaire de référence du programme MissionH24, BWT sera présent grâce à la LMPH2G au cœur de cet événement sportif et digital historique que H24Racing se devait d'accompagner !"

Le départ des 24 Heures du Mans virtuelles sera donnée le samedi 13 juin à 15 heures. L'épreuve sera à suivre en direct sur Motorsport.tv.

Pour plus d'informations sur l'univers eSport, rendez-vous sur Motorsport Games.