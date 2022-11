Les 500 Miles de Sebring approchent à grands pas

Miami, le 29 novembre 2022 - La liste des engagés pour les 500 miles de Sebring, quatrième manche de la saison 2022-23 des Le Mans Virtual Series – catégorie mondiale de l'esport regroupant l'élite de l'Endurance, en joint-venture avec Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games”) et l'Automobile Club de l’Ouest (“ACO”) – a été révélée aujourd'hui. Quarante voitures participeront ainsi à l'épreuve, dont vous pouvez retrouver la liste complète ici. La course aura lieu le samedi 3 décembre et constituera l'ultime manche avant les légendaires 24 Heures du Mans virtuelles, qui se tiendront quant à elles en janvier.

La liste des engagés comprend ainsi de grands noms des sports mécaniques, avec notamment le double Champion du monde de F1 Max Verstappen (Team Redline), mais aussi l'ancien pilote de F1 évoluant actuellement en IndyCar, Romain Grosjean, ainsi que la pilote W Series et de tourisme Beitske Visser (Mahle Racing Team), sans compter les constructeurs automobiles les plus prestigieux au monde. Ils seront rejoints par l'élite des pilotes et équipes esport à travers le globe, à savoir Jeffrey Rietveld (Team Redline), Josh Rogers et Tommy Østgaard de l'équipe Porsche Coanda Esports, ainsi que Lorenzo Arisi de l'équipe Ferrari SIM Maranello.

De nombreuses équipes vont saisir l'opportunité pour aligner des pilotes professionnels qui vont utiliser les 500 Miles de Sebring comme prologue pour le Mans et ainsi se familiariser avec la plateforme rFactor2. Avec seulement une manche avant la finale des Le Mans Virtual Series, les prestigieuses 24 Heures du Mans virtuelles (qui se tiendront les 14 et 15 janvier prochains), l'équipe Team Redline est en tête au classement LMP devant Floyd Vanwall Burst, alors que BMW Team Redline devance Oracle Red Bull Racing dans la catégorie GTE. Tout reste à jouer dans ces deux catégories, avec les lauriers mais aussi un prix de 250 000 € en jeu.

La course prendra place sur le très technique et bosselé Sebring International Raceway, avec une couverture ininterrompue qui débutera à partir de 13h30 heure française le samedi 3 décembre. La piste floridienne n'a pas d'équivalent sur le plan historique, en particulier en ce qui concerne les courses d'Endurance et la passion qu'elle évoque aux fans de sports mécaniques – que ce soit dans le monde virtuel ou bien réel. Soyez assurés que le spectacle sera au rendez-vous !

Les qualifications auront lieu le vendredi 2 décembre, et l'intégralité de la course pourra être suivie sur les chaînes YouTube FIA WEC, Le Mans et TraxionGG, ou bien encore sur twitch.tv/traxiongg et sur de nombreux réseaux sociaux.