Alonso explique son abandon aux 24H du Mans virtuelles

Tout a commencé dès la première demi-heure de roulage, quand Fernando Alonso, au volant de la #14 du FA/RB Allinsports, a percuté la Porsche #94 de GTE au moment de lui prendre un tour. Après l'accident qui a suivi, jeu vidéo oblige, Alonso a pu regagner la piste et se préparer à rentrer au stand pour effectuer un arrêt déjà prévu, pour ravitailler en essence notamment.

Cependant, après avoir analysé l'incident la direction de course a considéré que la queue de poisson sur le retardataire méritait une sanction. Quand celle-ci a été infligée, Alonso venait de pénétrer dans les stands. La suite, c'est lui qui la raconte.

Lire aussi: Fernando Alonso premier abandon des 24H du Mans virtuelles

"Une combinaison entre une erreur humaine et un bug du jeu nous a mis en mauvaise situation. Je pense que les directeurs de course nous ont donné une pénalité quand nous étions dans la voie des stands, ce qui est un peu inhabituel, et le jeu ne vous permet pas de repousser cette pénalité pour la purger un tour plus tard, pour au moins mettre de l'essence. Donc la pénalité a été réalisée mais il n'y a pas eu d'essence ou de pneus, donc nous n'avions pas suffisamment d'essence pour le tour suivant."

"Ce bug et probablement cette pénalité quand nous étions dans la pitlane ont surpris tout le monde. Malheureusement, ça n'a pas été la course que nous espérions, et nous nous étions bien préparés, donc nous nous amuserons lors de la prochaine – lors des prochaines 24 Heures. Voyons si nous pouvons bientôt faire une autre course avec cette super équipe et profitons-en."

Après quatre heures et trente minutes de course, c'est la #20 du Team Redline, avec Lando Norris à son volant à l'heure d'écrire ces lignes et Max Verstappen parmi le reste de l'équipage, qui mène l'épreuve.