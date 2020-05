Aménagement du programme des Swiss Simracing Series

Par Auto Sport Suisse

Pour se préparer à d'autres annulations ou reports, la RacingFuel Academy, organisatrice des Swiss Racing Series, combine maintenant les qualifications en ligne et hors ligne pour permettre aux participants d’accéder à la finale au Centre Porsche de Zurich. Concrètement, cela signifie ceci:

Les candidats ont la possibilité de se qualifier en ligne avec leur propre simulateur depuis leur domicile (uniquement PC) et via le simulateur Assetto Corsa. Ceux qui n'ont pas leur propre simulateur peuvent se qualifier à la RacingFuel Academy de ’Horgen, au A Plus Simracing Lounge de Hinwil, au DRIFT de Kerns, au Racing Lounge de Bâle (ouverture en juillet) ou au Züriring de Dietikon (ouverture en août). Chaque qualification en ligne consiste en une séance de préqualification de quatre jours et la course de qualification finale du vendredi soir. L'inscription peut se faire via www.simracingseries.ch.

La qualification hors ligne a lieu à l’occasion des salons de Zurich et de Bâle. Chaque conducteur disposera de 24 minutes pour établir son meilleur temps. La qualification au temps sera effectuée sur un serveur LAN avec trois à cinq autres pilotes. Toutes les manifestations seront retransmises et animées en direct et sur gametv.ch et esports.ch. Nul autre que Marcel Fässler, triple vainqueur du Mans et champion du monde du CME en 2012, sera chargé de l'animation de toutes les manifestations en ligne, de concert avec le rédacteur en chef de l'auto-illustré Jörg Petersen.

Un droit d'inscription de 25, respectivement de 50 francs suisses, est dû pour chaque manifestation en ligne ou hors ligne. Le montant correspondant doit être payé au moment de l'inscription. Chaque pilote peut participer une fois par épreuve de qualification. Les conditions de participation sont les suivantes : un âge minimum de 15 ans, une autorisation de séjour ou le domicile en Suisse et une taille d'au moins 1,60 mètre. Cela vaut également pour les catégories «Dames» et «Ü40» nouvellement créées. Dans cette dernière catégorie, les pilotes nés avant le 27.6.1980 sont autorisés à prendre le départ.

Pour chaque épreuve de qualification, ce sont les trois meilleurs pilotes de chaque catégorie qui accèdent à la finale. Cela signifie que neuf nouveaux finalistes sont désignés par course. Les inscriptions sur www.simracingseries.ch seront possibles à partir du 4 juin 2020. Après avoir indiqué la catégorie, les participants recevront leur mot de passe du serveur dans le mail de confirmation afin de pouvoir participer définitivement.

Manifestations Online

12.6. – Préqualification 8.–11. 6., piste de qualification: Brands Hatch GP

17.7. – Préqualification 13.–16. 7., piste de qualification: Nürburgring GP Sprint

14.8. – Préqualification 10.–13. 8., piste de qualification: Spa-Francorchamps

Manifestations Offline

25.–27. 9. – Zürich Game Show; piste de qualification: Red Bull Ring (connexion courte)

13.–15. 11. – Fantasy Basel; piste de qualification: Magione

Finale

6.12. – Centre Porsche Zurich. La piste sera communiquée le jour de la finale.

