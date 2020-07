Les GT4 débarquent dans Assetto Corsa Competizione

Assetto Corsa Competizione s'est imposé comme l'une des meilleures simulations automobiles sur PC ces derniers mois, en proposant de jouer sous la licence officielle du GT World Challenge, et de sa déclinaison mondiale, l'Intercontinental GT Challenge. De fait, l'ensemble des voitures proposées dans le jeu répondent à la réglementation GT3, et l'on retrouve les marques s'étant engagées dans cette catégorie, et notamment Aston Martin, Audi, Ferrari, Lamborghini, Mercedes et Porsche.

Les voitures et circuits de l'Intercontinental GT Challenge étaient au cœur d'un premier DLC, permettant notamment de jouer sur les tracés de Bathurst, Kyalami, Laguna Seca et Suzuka, et 505 Games et Kunos Simulazioni ont annoncé qu'un nouvel add-on allait voir le jour, avec l'arrivée d'une quinzaine de voitures GT4. Si l'on ne sait pas encore quel championnat sera choisi, on se doute qu'il sera l'un de ceux organisés par SRO Motorsports Group.

Quatre voitures ont déjà été présentées : la BMW M4 GT4, la Mercedes-AMG GT4, la Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport et, grande nouveauté, KTM arrive dans le jeu avec le X-Bow GT4. La liste des voitures, si l'on se réfère aux engagés en GT4 European Series, devrait être agrémentée de l'Alpine A110 GT4, de l'Aston Martin Vantage AMR GT4, de l'Audi R8 LMS GT4, de la Chevrolet Camaro GT4.R, de l'Ekris M4 GT4, de la Ford Mustang GT4, de la Ginetta G55 GT4, de la McLaren 570s GT4 et de la Toyota GR Supra GT4.

L'éditeur du jeu présente les voitures avec parcimonie, mais on devrait avoir la liste complète rapidement, puisque l'arrivée du DLC est prévue pour le mois de juillet sur PC, et pour l'automne sur consoles. Le jeu a en effet été porté sur XBox One et PS4 le mois dernier, et les joueurs console obtiendront donc avec quelques mois de retard la possibilité de découvrir ces voitures GT4.