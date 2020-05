Bird : Nous traitons les courses virtuelles "comme des vrais week-ends"

Le championnat de huit courses, qui se terminera par une finale dont les points seront doublés, se déroule en partenariat avec Motorsport Games et vise à collecter de l'argent pour le fonds de secours de l'UNICEF contre le coronavirus. Bird a été le dernier des 24 pilotes officiels de Formule E à s'inscrire au championnat en ligne en raison d'une mauvaise connexion Internet, mais il a atteint la cinquième place lors de ses débuts le week-end dernier.

Son coéquipier Robin Frijns est passé de la sixième à la deuxième place lors de la course sur le circuit Electric Docks, créé spécialement pour le jeu de course rFactor 2. Bird a déclaré que son équipe tenait des réunions régulières avant et après chaque manche pour que les gens restent aussi préparés que possible.

"Je dirais qu'Envision Virgin Racing profite de cette opportunité, parce que c'est une opportunité, pour essayer de faire comme si c'était un vrai week-end de course", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse FE en ligne. "OK, il y a des complexités avec la vraie voiture qui ne sont pas là dans le monde de la simulation."

"Il s'agit bien plus de piloter à fond parce qu'il n'y a que deux ou trois choses que nous pouvons changer. Mais nous avons des réunions en ligne, nous parlons tout le temps, [grâce à] des systèmes d'intercom complets. C'est pris très au sérieux pour que tout le monde puisse garder la forme en cette période très étrange que nous traversons en ce moment."

Chaque pilote du Race at Home Challenge court avec des réglages fixes et toutes les voitures ont des performances égales. La compétition eSport n'utilise pas les augmentations de puissance qui existent dans la réalité, à savoir le mode attaque et le Fanboost. Enfin, les FE virtuelles ont deux vitesses plutôt qu'une seule.

Le pilote BMW i Andretti Alexander Sims, dont l'équipier Maximilian Günther a remporté les deux courses officielles disputées jusqu'à présent, estime que le jeu offre une représentation réaliste de la compétition. Il a déclaré à Motorsport.com : "Quand on résume le jeu aux fondamentaux concernant la façon dont on réalise le temps au tour, c'est assez similaire."

"C'est juste que je ne me sens pas à ma place sur un simulateur, je suis très mauvais. Mais peut-être que si vous êtes Stoffel [Vandoorne], Max ou certains des très bons pilotes de simulateur, il y a des moyens de tirer des retours du simulateur pour comprendre comment arriver à des temps au tour représentatifs."

Lors de la course d'essai de pré-saison sur le circuit raccourci de Monaco, Günther a terminé en tête des qualifications avec un tour de 51,6 secondes, soit 1,6 seconde de plus que le temps de pole de Jean-Éric Vergne lors de l'E-Prix réel de 2018-19.

S'exprimant dans le dernier épisode du podcast "Re:charge @ home" de son équipe, le pilote Jaguar James Calado a ajouté : "Ce qui est réaliste, c'est le côté course, où vous essayez de vous respecter les uns les autres."

La troisième manche du Race at Home Challenge (samedi 9 mai) sera à suivre sur le site web de la Formule E, Motorsport.com, Facebook, YouTube, Twitter et Twitch. La diffusion commencera à 16h30, heure française.