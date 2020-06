Blomqvist triomphe sur van Gisbergen en World RX Esports

La finale, qui se dispute comme toujours à cinq pilotes, aurait dû se résumer à un duel entre les vainqueurs des demi-finales. D'un côté, le Champion du monde en titre de Rallycross, Timmy Hansen, et de l'autre Shane van Gisbergen, qui a dominé la première manche de la saison, organisée en partenariat avec Motorsport Games.

Van Gisbergen, qui a remporté le titre de Supercars virtuel, a choisi d'utiliser le tour joker dès le départ de la course. Le Néo-Zélandais n'a pas pris un envol idéal, ce qui l'a poussé à choisir cette stratégie alternative, alors que Hansen menait l'épreuve devant Blomqvist.

Timmy Hansen s'est engouffré dans le tour joker au deuxième passage, afin de se couvrir face à van Gisbergen. La stratégie a fonctionné le temps d'un virage, Hansen sortant large et laissant le pilote Supercars le dépasser. Devant, Blomqvist a pris les commandes de l'épreuve et a décidé d'aligner les tours rapides avant de faire son passage par le tour joker dans le dernier tour de l'épreuve.

Le plan semblait tomber à l'eau lorsqu'il est rentré un peu trop vite dans le tour joker, mais Blomqvist est ressorti en tête de l'épreuve. Il a pu contenir les assauts de Shane van Gisbergen, qui doit se contenter de la deuxième place, mais il conserve une large avance au championnat après deux manches.

Timmy Hansen a dû lui se satisfaire de la troisième place, après avoir remporté les qualifications et sa demi-finale. Henrik Krogstad et Marius Bermingrud ont complété le classement de la finale.

Kevin Hansen, frère cadet de Timmy, a lui été éliminé au stade des demi-finales, la première des deux courses ayant été pleine d'incidents, trois pilotes s'étant vus pénalisés pour des collisions. Hansen, ainsi que Sivert Svardal et Martin Enlund, ont tous été pénalisés de cinq secondes ajoutées à leur temps de course. Cela a permis à Blomqvist, qui avait terminé cinquième après plusieurs incidents, de passer deuxième et donc de se qualifier pour la finale !

Parmi ceux éliminés avant le stade des demi-finales, on retrouvait Hayden Paddon, ainsi que le pilote Audi GT Kelvin van der Linde. Killian Dall'Olmo, Champion du monde en titre de DiRT Rally 2.0, a remporté la course réservée aux simracers, devant son frère Quentin et le simracer Britannique John Harris.

La troisième, et déjà avant-dernière manche des World RX Esports Invitational Series, aura lieu dimanche prochain sur le circuit de Höljes, en Suède.