eNASCAR Heat Pro League : Castro et Buttafuoco gagnent à Watkins Glen

PlayStation 4

Les pilotes PS4 ont été les premiers à prendre la piste, avec une course complètement folle du départ à l'arrivée. Le poleman Brandyn Gritton a pris la tête en début de course, mais après des soucis au bout de quatre tours, il a dû laisser les commandes à Nick Jobes et Maxwell Castro. Les deux pilotes se sont battus et sont allés au contact à plusieurs reprises.

Kyle Arnold a ainsi pu revenir sur le duo et a tenté de prendre la tête face à Jobes avant de perdre une place supplémentaire suite à l'arrivée de Joey Stone ! Jobes, Castro et Arnold étaient les premiers à s'arrêter au stand, suivis par Stone un tour plus tard. Il est reparti devant Castro, en tête, mais tous deux se sont fait dépasser par Arnold, suite à un contact.

Les deuxièmes passages par les stands se sont produits à huit tours de la fin, Arnold reprenant le commandement devant Castro. Arnold a touché le mur intérieur à l'entame du dernier tour, permettant à Castro de l'attaquer dans le premier virage, et de prendre la tête. Arnold est resté proche durant tout le dernier tour, et il a attaqué dans le dernier virage.

Castro a glissé, puis a corrigé en repartant vers la gauche, finissant dans le mur avec Arnold. Seulement, Castro est parvenu à ramener sa voiture sur la ligne, et le rookie s'est donc imposé avec seulement un dixième d'avance sur Stone.

Cody Giles est parvenu à terminer troisième, alors qu'Arnold était déçu par sa quatrième place. Jobes a terminé cinquième et mène le championnat, a égalité de points avec Castro. "C'était fou", a expliqué le pilote de Chip Ganassi Gaming, expliquant avoir tourné à gauche et sur Arnold uniquement pour essayer de reprendre le contrôle de son Truck. Il a expliqué se sentir "vraiment mal d'avoir ruiné sa course".

Xbox One

La course Xbox One s'est avérée bien plus calme, mais avec quelques moments chauds tout de même ! Daniel Buttafuoco a pris la tête au départ et a gardé l'avantage sur Luis Zaiter en début de course. Les deux pilotes ont gardé les mêmes places au cours des deux arrêts au stand. Mais la lutte était intense dans les dernières places du top 10, six à sept Trucks se battant pour la septième place. Matthew Heale et Mitch Diamond se sont percutés dans le premier virage, mais ils ont pu continuer.

Buttafuoco a finalement remporté la course pour Germain Gaming, ce qui permet à l'équipe de se remettre de la défaite d'Arnold dans la course PS4. Zaiter a terminé à trois secondes au final, mais facilement en deuxième position. Justin Brooks s'est classé troisième, et Nick Walker quatrième ; après avoir raté le briefing des pilotes, il avait dû partir du dernier rang. Slade Gravitt a complété le top 5.

"Je suis juste reconnaissant pour l'opportunité offerte par Germain Gaming et Germain Racing", a expliqué Buttafuoco. "Ces opportunités ne sont pas simples à obtenir, nous avons travaillé dur pour ça." Il quitte Watkins Glen en tête du championnat, à égalité avec Brooks, les deux pilotes ayant chacun 65 points.

La eNASCAR Heat Pro League est une collaboration entre Motorsport Games, la NASCAR et la Race Team Alliance. Quatorze teams sont impliqués, et les courses se jouent sur NASCAR Heat 4, le jeu officiel de la NASCAR. Chaque équipe a un joueur sur Xbox One et un joueur sur PS4.