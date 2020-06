Un club de Premier League s'associe à Gulf Racing pour les 24H virtuelles

Les 24 Heures du Mans réelles étant déplacées à septembre en raison de la pandémie de COVID-19, c'est en virtuel que 200 pilotes répartis en 50 équipes vont s'affronter les 13 et 14 juin prochains sur le tracé de la Sarthe. Les pilotes rouleront au volant de LMP2 ou de GTE sur le jeu rFactor 2.

Parmi les engagés, on retrouve, entre autres, les Champions du monde de Formule 1 Jenson Button et Fernando Alonso, mais aussi Charles Leclerc, Lando Norris, Max Verstappen, Giancarlo Fisichella, Felipe Massa, Rubens Barrichello, Stoffel Vandoorne, Jean-Éric Vergne ou encore le Team Penske, avec Simon Pagenaud et Juan Pablo Montoya notamment. L'intégralité de l'épreuve, organisé en partenariat avec Motorsport Games, sera à suivre en direct sur Motorsport.tv.

Les jours qui viennent devraient être riches en présentations de livrées pour les équipages et, d'ores et déjà, une annonce donne quelques indices sur ce qu'il faudra attendre pour la voiture au numéro 86 du Gulf Racing. Le team va en effet s'associer au Wolverhampton Wanderers Football Club, pour la première incursion de cette équipe de football de Premier League dans le monde de la course.

La Porsche 911 RSR GTE, qui sera pilotée par les pros Benjamin Barker et Andrew Watson ainsi que les simracers Adam Maguire et Eros Masciulli, se verra ainsi parée des couleurs historiques du club, à savoir le "vieil or" et le noir. La livrée sera dévoilée sur les réseaux sociaux des Wolves la semaine prochaine.

