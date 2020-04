Codemasters détaille le mode de création d'équipe dans F1 2020

Comme chaque année depuis 2010, Codemasters sortira cette année une édition de son jeu officiel de F1, qui verra le jour le 10 juillet, soit une semaine après la date provisoire de début de la saison 2020. Le responsable du projet, Lee Mather, explique l'une des grandes nouveautés du jeu, baptisée My Team. Celle-ci permettra aux joueurs de créer leur équipe et de l'engager aux côtés des dix structures qui composent la grille de F1. Il dévoile davantage de détails sur la manière dont il faudra gérer ce mode, qui sera différent du simple mode Carrière.

"Pour la première fois dans la série des jeux F1 de Codemasters, nous donnons au joueur la chance d'engager sa propre équipe en Championnat du monde de Formule 1", explique Lee Mather sur le site officiel de Red Bull. "Les joueurs devront s'occuper de la gestion de leur équipe et produire les résultats en piste. Comme dans chaque équipe de F1, le joueur sera responsable de tous les départements nécessaires pour faire tourner l'équipe. Ceux-ci iront de l'impact sur la performance pure aux départements qui travaillent pour obtenir les meilleurs sponsors et les contrats avec les médias, en passant par ceux qui gèrent les pilotes et l'entraînement du personnel. S'impliquer sur le marché des transferts et choisir les sponsors les plus lucratifs aura un rôle essentiel pour créer une équipe viable. Sans parler du développement de la voiture et de la manière dont vous gérerez l'équipe entre les courses."

"My Team est vaste et fonctionne différemment du mode Carrière traditionnel auquel les joueurs sont habitués. Plutôt que de tout dépenser pour faire évoluer la voiture, il faudra investir dans l'équipe à long terme, et la dernière chose que vous souhaiterez sera de fermer vos infrastructures pour limiter vos dépenses. Il faudra aussi se reposer sur les didacticiels et sur le personnage toujours très utile de Carl, qui vous guidera pour les divers éléments lorsque vous monterez et ferez débuter votre équipe. Enfin, il faudra prendre le temps de créer un beau visuel avec une livrée forte, et un logo qui attire l’œil."

Le mode carrière pourra être disputé sur des saisons de 22 courses, mais la longueur sera personnalisable pour les personnes ne voulant pas jouer sur certains circuits ou n'ayant tout simplement pas le temps d'enchaîner les saisons avec le nombre de courses initialement prévu : "Nous sommes conscients que tous les joueurs n'ont pas forcément beaucoup de temps, et prendre part à une saison entière en faisant des week-ends complets est très chronophage."

"Pour donner plus de flexibilité aux joueurs sur la manière de jouer, ils peuvent choisir de faire des saisons de 22, 16 ou 10 courses. Le joueur aura une option pour choisir les circuits sur lesquels il veut jouer lors de chaque saison et pourra éditer le calendrier des saisons suivantes. Cela aidera aussi les nouveaux joueurs qui pourraient avoir des difficultés sur des circuits comme Bakou et Monaco. Il est maintenant possible de choisir une saison basée sur sur son niveau de compétences, et d'ajouter des circuits plus difficiles au fur et à mesure des progrès effectués."

Parmi les nouveautés les plus attendues sur cet opus 2020, on trouve évidemment l'équipe AlphaTauri, mais aussi la présence des circuits de Hanoï et Zandvoort, qui devaient accueillir en avril et en mai les Grands Prix du Vietnam et des Pays-Bas. Les deux ont été reportés à une date inconnue à cause de la crise du COVID-19, mais les tracés seront présents sur F1 2020 et permettront aux fans de les découvrir avant même qu'ils n'accueillent la F1 cette année. Le responsable du projet cite les défis qu'ils constituent.

"Comme vous le savez, nous adorons les nouveaux circuits et cette année, nous n'aurions pas pu en avoir deux plus éloignés visuellement et physiquement. Zandvoort est un circuit traditionnel, qui n'est plus au calendrier depuis 1985. Il est situé au bord des dunes, sur la côte de la mer du Nord. La piste a nécessité beaucoup de travail pour la préparation de la saison 2020 de F1, notamment pour ajouter un banking unique dans le dernier virage. C'est un circuit technique et excitant avec des variations de hauteur, ainsi que des virages, des points de freinage et points de corde en aveugle ; il ne donnera pas de répit au joueur."

"Hanoï est un circuit urbain moderne. Il fait grimper le nombre de circuits antihoraires au calendrier à six. Il est caractérisé par deux énormes lignes droites, dont une qui est l'une des plus longues en F1. Les longues lignes droites et virages à haute vitesse apportent aussi des zones de freinage difficiles et des possibilités de dépassement excitantes. Le circuit comporte une série de virages qui se referment au fur et à mesure, de la même manière que le complexe de Maggots et Becketts à Silverstone, les Esses de l'Autódromo Hermanos Rodriguez à Mexico, ou les virages six à neuf du Circuit des Amériques. Le fait qu'il soit un circuit urbain oblige à avoir des murs, et toute prise de liberté apportera un risque supplémentaire d'endommager la voiture. Les vitesses attendues seront parmi les plus élevées du calendrier."