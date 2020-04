Codemasters ajoute le message "Restez chez vous" dans DiRT 2.0

Quelques jours après avoir sorti un pack dédié à Colin McRae, le jeu DiRT Rally 2.0 s'offre une nouvelle mise à jour qui, cette fois, n'ajoute aucun contenu au jeu. C'est en effet pour apporter quelques changements aux bannières en bord de route que Codemasters a fait évoluer l'un de ses titres phares, qui propose désormais à ses joueurs le message 'Stay Home Save Lives' sur les portiques de départ et en bord de route.

Lire aussi : Les meilleures courses d'eSport à suivre en avril

Ce message, qui se traduit par 'Restez chez vous, sauvez des vies', est affiché face aux joueurs pour rappeler les ordres désormais donnés au Royaume-Uni, comme en France et dans de nombreux pays d'Europe, dans le but d'endiguer la pandémie de coronavirus. Le pays a vu ses cas de COVID-19 augmenter, et l'éditeur a jugé qu'il était utile d'offrir son aide aux services de santé britanniques en incitant les joueurs à ne pas sortir.

"Chez Codemasters, nous avons réalisé que la technologie dans nos jeux, qui permet la mise à jour à distance des bannières dans l'environnement virtuel, pouvait être modifiée avec l'objectif d'assister les efforts de communication au sujet du coronavirus", a déclaré Toby Evan-Jones, le vice-président commercial du studio. "Cette semaine, au travers de la collaboration avec Bidstack Groupe PLC [qui fournit l'infrastructure virtuelle de remplacement des bannières, ndlr], nous avons commencé à livrer une version du message de la sécurité publique anglaise 'Stay Home Save Lives' dans DiRT Rally 2.0. C'est fantastique de voir que des conversations sont déjà lancées dans notre communauté."

Codemasters n'a pas encore communiqué au sujet de la mise en place d'un tel dispositif dans d'autres de ses titres, et notamment F1 2019, le jeu officiel de la discipline. Son successeur, F1 2020, devrait par ailleurs être annoncé prochainement, ce qui permettra notamment de connaître sa date de sortie, mais aussi les dispositions qui seront prises, ou non, quant à l'adaptation d'une saison 2020 de F1 toujours en suspens.