La Jordan de Schumacher ajoutée à F1 2020 pour sa popularité

La version spéciale du jeu officiel de la F1 l'an dernier offrait une mise en avant du duel entre Alain Prost et Ayrton Senna, avec la présence de leurs monoplaces de la saison 1990 et des défis en rapport avec leur carrière. Pour F1 2020, ce sont de nouveau sept titres de Champion du monde qui sont mis à l'honneur, mais au travers d'un seul homme : Michael Schumacher. Quatre monoplaces de l'Allemand seront présentes dans le jeu et Lee Mather, le responsable du projet, détaille le choix des voitures en question.

"Comme tous ceux qui ont suivi notre aventure avec la F1 le savent, le directeur de la franchise, Paul Jeal, est un fan absolu de Michael Schumacher. C'est son rêve qui se réalise, et c'est aussi notre manière d'honorer un des plus grands talents que ce sport ait vu", a déclaré Lee Mather au site de Red Bull. "Michael a piloté des voitures figurant parmi les plus attractives et les plus iconiques de ce sport pour aller chercher sept titres mondiaux. Avec l'augmentation de la personnalisation dans F1 2020, ajouter du contenu lié à un grand pilote était une chose que nous pensions adaptée au 70e anniversaire du Championnat."

L'édition 2019 possédait déjà la F2002 parmi les monoplaces anciennes, et trois des quatre voitures pilotées par l'Allemand et ajoutées au jeu en 2020 sont celles de ses trois premiers titres mondiaux. Il s'agit de la Benetton B194, de la B195 et de la Ferrari F1-2000, qui seront accompagnées par la Jordan 191. Outre le fait que cette dernière soit la monoplace ayant permis à Schumacher de disputer son premier Grand Prix, Mather révèle que l'ajout de l'irlandaise aux véhicules disponibles dans le jeu a aussi une origine d'ordre esthétique.

"Certaines des voitures que Michael a pilotées étaient vraiment iconiques et, dans le cas de la Jordan 191, également belles. L'apparence est subjective, mais la Jordan 191 est souvent citée comme l'une des plus belles F1 de tous les temps. En 1991, la Jordan avait un moteur V8 et une boîte de vitesses manuelle à six rapports, loin des voitures modernes. Après Jordan, Michael a remporté ses deux premiers Championnats du monde avec l'équipe Benetton. Celle de 1994 a dominé le début de la saison, mais la Williams de Damon Hill a offert une belle résistance en seconde moitié de saison, Michael ne gagnant que pour un point."

"L'année suivante, la Benetton B195 était encore plus forte dans les mains de Michael Schumacher et Johnny Herbert, Schumacher remportant son second titre avec 11 victoires et le titre Constructeurs. La Ferrari F1-2000 a marqué les débuts de la domination de Michael Schumacher pour un enchaînement sans précédent de cinq titres consécutifs. La voiture avait un V10 hurlant et une boîte de vitesses séquentielle à sept rapports. La F1-2000 a gagné 10 des 17 courses de la saison 2000 et [Ferrari] a remporté les deux titres mondiaux."

Ces voitures pourront être jouées en solo et en multijoueur, que ce soit en ligne ou sur les parties locales, puisque F1 2020 marque le retour d'un mode disparu depuis 2014 : l'écran partagé. Deux joueurs pourront en effet se défier sur la même console et le même écran, grâce à cette possibilité qui était par le passé un ajout essentiel aux jeux de courses. Après une longue absence, Codemasters a décidé de le proposer de nouveau et dévoile les raisons de ce retour, mais aussi les défis soulevés.

"L'écran partagé était présent pour la dernière fois sur la précédente génération de consoles, et le faire revenir a nécessité une technologie entièrement nouvelle. Nous avons toujours dit qu'offrir une expérience d'écran splitté dans un jeu aussi exigeant que F1 n'est pas simple, mais nous avons senti que c'était le moment de l'ajouter. La Formule 1 attire des fans de tous les âges et des joueurs de tous les niveaux, et ils aiment tous ce sport."

"L'écran scindé permet aux gens de vivre une expérience de partage, quelque chose d'amusant et de social. Nous nous adressons en haut de l'échelle de la compétitivité avec nos événements en ligne et dans l'eSport, mais nous voulons aussi que les gens puissent s'amuser côte à côte en jouant au sport qu'ils aiment. Nous voulions aussi associer son retour à l'ajout de nouvelles options d'accessibilité ajoutées au jeu cette année, comme la direction assistée, le retour en piste automatique et la simplification des surfaces hors piste. Combiner ces [options] avec l'écran partagé permettra aux joueurs de tous les niveaux de compétence de jouer ensemble et de s'amuser."