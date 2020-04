Les meilleures courses eSport à suivre fin avril

Race for the World, manche 3

Date : Vendredi 17 avril

Vendredi 17 avril Plateforme : F1 2019

F1 2019 Engagés : Charles Leclerc, Lando Norris, Alexander Albon, George Russell, Antonio Giovinazzi et Nicholas Latifi

Charles Leclerc, Lando Norris, Alexander Albon, George Russell, Antonio Giovinazzi et Nicholas Latifi Comment regarder : Les streams Twitch des pilotes

De quoi s'agit-il ? Dernière manche de la série virtuelle organisée par 20 pilotes professionnels. Leur but est de divertir les fans et de récolter 100'000 $ pour le Fonds de solidarité COVID-19 de l'Organisation mondiale de la santé. Les fans peuvent suivre les courses sur Twitch.

La pré-saison de la Race at Home de la Formule E, avec Motorsport Games



Date : Samedi 18 avril

Samedi 18 avril Plateforme : rFactor 2

rFactor 2 Engagés : Des pilotes de Formule E, dont Lucas di Grassi, Antonio Félix da Costa et Felipe Massa, ainsi que des simracers

Des pilotes de Formule E, dont Lucas di Grassi, Antonio Félix da Costa et Felipe Massa, ainsi que des simracers Comment regarder : Les streams YouTube, Twitch, Twitter et Facebook de la Formule E

De quoi s'agit-il ? La Formule E lance deux championnats de simracing. Le premier mettra aux prises les pilotes réels, et l'autre quelques-uns des meilleurs simracers du monde. Tous les fonds récoltés par les deux championnats seront reversés à l'UNICEF. Le format sera un style unique de "Battle Royale". Le pilote en dernière place de chaque tour sera éliminé. Le vainqueur du championnat des simracers pourra tester une Formule E dans la vraie vie ! Cette manche est une course hors-championnat avant une saison composée de huit épreuves.

The Race All-Star Cup and Legends Trophy



Date : Samedi 18 avril, 18h

Samedi 18 avril, 18h Plateforme : rFactor 2

rFactor 2 Engagés : Juan Pablo Montoya, Emerson Fittipaldi, Juan Manuel Correa

Juan Pablo Montoya, Emerson Fittipaldi, Juan Manuel Correa Comment regarder : Le stream YouTube de The Race

De quoi s'agit-il ? La nouvelle manche du Legends Trophy verra s'affronter des pilotes comme le double vainqueur de l'Indy 500 Juan Pablo Montoya, et le double Champion du monde Emerson Fittipaldi. La All-Star Cup sera disputée par des simracers contre des pilotes professionnels, comme Juan Manuel Correa ou Maximillian Günther.

Le #NotTheGP Versus de Veloce Esports



Date : Samedi 18 avril, 20h

Samedi 18 avril, 20h Plateforme : F1 2019

F1 2019 Engagés : Lando Norris

Lando Norris Comment regarder : Les streams YouTube et Twitch de Veloce

De quoi s'agit-il ? Après une pause lors du week-end pascal, la série #NotTheGP de Veloce Esports revient avec son format Versus. Parmi les pilotes présents, le dernier vainqueur Lando Norris, lors de courses en un contre un jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un vainqueur !

IndyCar iRacing Challenge, manche 4

Date : Samedi 18 avril, 20h30

Samedi 18 avril, 20h30 Plateforme : iRacing

iRacing Engagés : La majorité des pilotes IndyCar, dont le Champion en titre Josef Newgarden, et les Français Simon Pagenaud et Sébastien Bourdais

La majorité des pilotes IndyCar, dont le Champion en titre Josef Newgarden, et les Français Simon Pagenaud et Sébastien Bourdais Comment regarder : Le site internet de l'IndyCar

De quoi s'agit-il ? Pour la quatrième manche, les pilotes se rendent sur le Twin Ring Motegi au Japon, après trois courses ayant été remportées par trois pilotes différents.

World RX Invitational Series, manche 1 avec Motorsport Games



Date : Dimanche 19 avril

Dimanche 19 avril Plateforme : DiRT Rally 2.0

DiRT Rally 2.0 Engagés : Des stars du World RX et les meilleurs gamers du jeu DiRT

Des stars du World RX et les meilleurs gamers du jeu DiRT Comment regarder : Motorsport.tv, YouTube, Facebook et Twitch

De quoi s'agit-il ? C'est sur le jeu DiRT Rally 2.0 de Codemasters que vont s'affronter de grands pilotes de World RX et les gamers les plus rapides des qualifications. Ces dernières sont ouvertes à tout le monde sur PC. Cette manche sur un Circuit de Catalunya virtuel sera la première d'une longue série.

NASCAR Pro Invitational, manche 4

Date : Dimanche 19 avril, 19h

Dimanche 19 avril, 19h Plateforme : iRacing

iRacing Engagés : La majorité des pilotes NASCAR, dont Jimmie Johnson et Kyle Busch

La majorité des pilotes NASCAR, dont Jimmie Johnson et Kyle Busch Comment regarder : FOX, FS1 et l'application FOX Sports

De quoi s'agit-il ? La NASCAR remplace ses courses réelles par des manches virtuelles sur les mêmes circuits. Le monde virtuel a eu des implications réelles ces dernières semaines, Kyle Larson perdant son volant chez Chip Ganassi Racing après avoir utilisé une insulte raciste sur iRacing, et Bubba Wallace perdant un sponsor après avoir quitté une course en ligne.

Le Grand Prix de Chine virtuel



Date : Dimanche 19 avril, 19h

Dimanche 19 avril, 19h Plateforme : F1 2019

F1 2019 Engagés : Six pilotes de F1, dont Charles Leclerc, Lando Norris et Carlos Sainz

Six pilotes de F1, dont Charles Leclerc, Lando Norris et Carlos Sainz Comment regarder : Le stream YouTube de la Formule 1

De quoi s'agit-il ? La troisième manche du Virtual Grand Prix verra les six mêmes pilotes de F1 revenir, dont Charles Leclerc, vainqueur de la dernière manche. Le gardien du Real Madrid Thibaut Courtois fera ses débuts avec Red Bull. Une course d'exhibition avec les pilotes F1 Esports aura lieu auparavant.

Supercars All Star Eseries, manche 3



Date : Mercredi 22 avril, 11h

Mercredi 22 avril, 11h Plateforme : iRacing

iRacing Engagés : La majorité du peloton du championnat Supercars australien, et quelques wild-cards

La majorité du peloton du championnat Supercars australien, et quelques wild-cards Comment regarder : Motorsport.tv

De quoi s'agit-il ? Max Verstappen est le dernier pilote à avoir affronté le peloton Supercars en virtuel. Il a terminé trois fois sur le podium mais n'a rien pu faire face à son ami Shane van Gisbergen, vainqueur de deux des quatre courses. Ce dernier est troisième du championnat, mais c'est toujours le double Champion en titre Scott McLaughlin qui mène. La troisième course aura lieu à Bathurst, le circuit mythique australien.

eNASCAR Heat Pro League, avec Motorsport Games, manche 1



Date : Jeudi 23 avril, 2h

Jeudi 23 avril, 2h Plateforme : NASCAR Heat 4

NASCAR Heat 4 Engagés : Les meilleurs gamers NASCAR

Les meilleurs gamers NASCAR Comment regarder : Motorsport.tv

De quoi s'agit-il ? Après une pré-saison intense, les meilleurs gamers sur NASCAR Heat 4 représenteront des équipes réelles dans le but de gagner la part du lion du prize pool de 210'000 $ ! La première manche aura lieu sur le Homestead-Miami Speedway, avec les voitures de la NASCAR Cup Series.

Le Mans Esports Series ‘Pro’, qualifications individuelles 6 (compétition sur un tour)

Date : Vendredi 24 avril (jusqu'au dimanche 3 mai)

Vendredi 24 avril (jusqu'au dimanche 3 mai) Plateforme : Forza Motorsport 7

Forza Motorsport 7 Engagés : Ouvert à tous les gamers

De quoi s'agit-il ? Tandis que les équipes professionnelles peuvent se qualifier pour la Super Finale du Mans via la catégorie Pro Team, les gamers individuels peuvent composter leur ticket en postant l'un des meilleurs tours sur la version virtuelle du circuit de Spa-Francorchamps.

La Race at Home de la Formule E, avec Motorsport Games, manche 1



Date : Samedi 25 avril

Samedi 25 avril Plateforme : rFactor 2

rFactor 2 Engagés : Des pilotes de Formule E, dont Lucas di Grassi, Antonio Félix da Costa et Felipe Massa, ainsi que des simracers

Des pilotes de Formule E, dont Lucas di Grassi, Antonio Félix da Costa et Felipe Massa, ainsi que des simracers Comment regarder : Les streams YouTube, Twitch, Twitter et Facebook de la Formule E

De quoi s'agit-il ? Début du championnat eSport de la Formule 1, avec un format par élimination. 14 pilotes de Formule E ont été confirmés, dont le leader Antonio Félix da Costa et le vainqueur de 11 GP de F1, Felipe Massa.

Le Mans Esports Series Pro Team, manche 5, avec Motorsport Games

Date et heure : Samedi 25 avril, 20h

Samedi 25 avril, 20h Plateforme : Forza Motorsport 7

Forza Motorsport 7 Engagés : Red Bull, Lazarus, l'équipe de Jean Alesi

Red Bull, Lazarus, l'équipe de Jean Alesi Comment regarder : Motorsport.tv, YouTube, Facebook et Twitch

De quoi s'agit-il ? C'est la dernière manche de la catégorie Pro Team des Le Mans Esports Series. Par la suite, les six premières équipes du classement général seront qualifiées pour la Super Finale, qui aura lieu aux 24 Heures du Mans 2020. La saison 2 du championnat offre une cagnotte de 200'000 $.

iRacing 24 Heures du Nürburgring

Date et heure : Samedi 25 avril, 14h

Samedi 25 avril, 14h Plateforme : iRacing

iRacing Engagés : De vrais pilotes face à des simracers

De vrais pilotes face à des simracers Comment regarder : Le site internet et la chaîne YouTube d'iRacing

De quoi s'agit-il ? C'est l'une des plus grandes courses d'iRacing, qui a attiré des Max Verstappen et autres Lando Norris par le passé. Les meilleurs pilotes et équipes de simracing y participent habituellement : l'Endurance virtuelle offre autant de spectacle et de suspense que la vraie !

IndyCar iRacing Challenge, manche 5

Date : Samedi 25 avril

Samedi 25 avril Plateforme : iRacing

iRacing Engagés : La majorité des pilotes IndyCar, dont le Champion en titre Josef Newgarden et les Français Simon Pagenaud et Sébastien Bourdais

La majorité des pilotes IndyCar, dont le Champion en titre Josef Newgarden et les Français Simon Pagenaud et Sébastien Bourdais Comment regarder : Le site internet de l'IndyCar

De quoi s'agit-il ? La cinquième course d'eSport IndyCar sur iRacing aura lieu sur le Circuit des Amériques, tracé de F1 où s'est rendu l'IndyCar pour la première fois l'an passé, avec des débats sur le respect des limites de la piste. Le débutant Colton Herta y est devenu le plus jeune vainqueur de l'Histoire du championnat. Il va désormais courir aux côtés de ses pairs sur la version virtuelle du circuit.

Supercars All Star Eseries, manche 4



Date : Mercredi 29 avril, 11h

Mercredi 29 avril, 11h Plateforme : iRacing

iRacing Engagés : La majorité du peloton du championnat Supercars australien, et quelques wild-cards

La majorité du peloton du championnat Supercars australien, et quelques wild-cards Comment regarder : Motorsport.tv

De quoi s'agit-il ? La quatrième manche du championnat Supercars virtuel verra des courses se dérouler à Montréal et Watkins Glen. Les premières courses ont été riches en spectacle, et cela devrait continuer alors que la lutte pour le titre s'intensifie !

eNASCAR Heat Pro League, avec Motorsport Games, manche 2



Date : Jeudi 30 avril, 2h

Jeudi 30 avril, 2h Plateforme : NASCAR Heat 4

NASCAR Heat 4 Engagés : Les meilleurs gamers NASCAR

Les meilleurs gamers NASCAR Comment regarder : Motorsport.tv

De quoi s'agit-il ? Les pilotes ont pu impressionner les équipes lors de la pré-saison précédant la draft. Les écuries ont choisi leurs représentants et ils vont maintenant se battre pour remporter la plus grosse part du prize pool de 210'000 $. La deuxième manche de la saison aura lieu à Watkins Glen avec les voitures de NASCAR Truck Series.