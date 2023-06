Le DLC Next Gen Car pour NASCAR Heat 5 est disponible

Miami, Floride - 23 juin 2023 - Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games”), développeur et éditeur de jeux vidéo de course et d'eSport, publie la mise à jour NASCAR Heat 5 - Next Gen Car offrant l'opportunité de découvrir la Chevrolet Camaro ZL1, la Ford Mustang GT et la Toyota Camry TRD Next Gen de la NASCAR Cup Series 2022.

La mise à jour Next Gen Car propose le design et les performances des voitures Next Gen de la NASCAR Cup Series 2022. Les joueurs pourront utiliser ces autos technologiquement avancées, dotées de leurs livrées authentiques, des équipes et des pilotes officiels. Plongez dans l'univers de la NASCAR comme jamais auparavant au volant de la Chevrolet Camaro ZL1, de la Ford Mustang GT et de la Toyota Camry TRD face à vos pilotes préférés.

Et ce n'est pas tout : la mise à jour Next Gen Car introduit également le circuit légendaire de Bristol comme option jouable de la NASCAR Cup Series 2022 via les modes Race Now et Multijoueur. Préparez-vous à vivre une expérience palpitante sur un circuit difficile et face à des adversaires redoutables, pour de grandes bagarres roue contre roue.

"Nous sommes ravis de présenter enfin la mise à jour Next Gen Car pour notre passionnante communauté autour de NASCAR Heat 5", déclare Stephen Hood, PDG de Motorsport Games. "Nous savons que les fans attendent cette mise à jour depuis longtemps et nous espérons qu'ils seront heureux de prendre la piste au volant de voitures Next Gen du championnat NASCAR Cup Series 2022 dans le jeu toujours aussi populaire NASCAR Heat , sur les plateformes PlayStation, Xbox et PC."

La mise à jour Next Gen Car pour NASCAR Heat 5 est disponible au téléchargement pour 9,99$ sur Steam, Xbox Store et PlayStation Store. Les joueurs peuvent instantanément se plonger dans l'univers de la compétition Next Gen et relever le défi de Bristol Dirt.

Pour plus d'informations sur NASCAR Heat 5 et la mise à jour Next Gen Car, rendez-vous sur https://motorsportgames.com/nascar-heat-2022/index.html