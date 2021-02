Electronic Arts boucle le rachat de Codemasters

Codemasters est officiellement lié à Electronic Arts. Le studio en charge du développement des jeux officiels de la F1, et qui travaille avec Motorsport Games pour ses activités eSport autour de la franchise DiRT Rally, a été racheté par l'éditeur américain, connu pour les jeux FIFA et Need for Speed, pour une somme de 1,2 milliard de dollars (994 millions d'euros au cours actuel).

Au début du mois, le rachat a été validé par les actionnaires de Codemasters, une offre de Take Two ayant préalablement été écartée. La transaction est désormais bouclée et Electronic Arts promet de commercialiser "de nouveaux contenus passionnants liés à la course, à une cadence régulière", grâce à cette association entre deux éditeurs spécialisés dans les jeux de course. Codemasters a également développé les jeux GRID et Project Cars, tandis qu'EA a créé le jeu Real Racing, disponible sur smartphones et tablettes.

"C'est le début d'une nouvelle ère passionnante pour les jeux de course et le contenu, car nous allons réunir les équipes talentueuses d'Electronic Arts et de Codemasters", déclare Andres Wilson, directeur général d'Electronic Arts. "Le public des jeux de course continue de grandir à l'international et les franchises de nos portfolios respectifs vont nous permettre de créer de nouvelles expériences innovantes et de faire venir plus de joueurs dans le monde passionnant de l'automobile et de la course. Nos équipes auront un rôle moteur dans les divertissements liés à la course, avec nos incroyables jeux présents sur toutes les plateformes, et nous sommes impatients de commencer."

"Cette journée marque une étape importante dans l'histoire de Codemasters et elle est exceptionnelle pour nos employés et nos joueurs", ajoute Frank Sagnier, directeur général de Codemasters. "Le partenariat avec EA va permettre à nos équipes de continuer à améliorer nos franchises très populaires et de toucher un public mondial, à travers nos réseaux de joueurs respectifs. Ensemble, nous pouvons redéfinir le paysage des jeux de course pour créer des expériences plus fortes pour les passionnés de compétition automobile partout sur la planète."

En plus de son travail avec Codemasters sur ses activités eSport, Motorsport Games a également organisé les 24 Heures du Mans virtuelles l'an dernier, le plus grand événement lié au sport automobile dans l'Histoire de l'eSport, avec une audience cumulée dépassant les 14,2 millions de personnes. Motorsport Games publie également les jeux de la franchise NASCAR HEAT.