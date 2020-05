L'eNASCAR Heat Pro League débute son deuxième segment

Le premier segment de l'eNASCAR Heat Pro League s'est achevé après une première série de quatre courses.

Le segment d'ouverture a emmené le championnat sur le Homestead-Miami Speedway, à Watkins Glen, sur le Dover International Speedway et sur le New Hampshire Motor Speedway.

Du côté de la plateforme PS4, le vainqueur de la manche de Watkins Glen, Maxwell Castro, est en tête du championnat avec 101 points. Vainqueur sur le NHMS, Josh Harbin est deuxième à huit points, suivi par Kyle Arnold, vainqueur à Dover et neuf points derrière au classement. Nick Jobes, qui s'est imposé à Miami, est quatrième de la hiérarchie.

Watkins Glen a été le théâtre de la course la plus spectaculaire de la saison jusqu'à présent, avec un accrochage entre Castro et Arnold lors du finish qui n'était pas sans rappeler l'incident survenu entre Cole Custer et John Hunter Nemechek en Truck Series à Mosport.

Classement des pilotes PS4

Pos. / Points / Pilote

1. 101 Maxwell Castro

2. 93 Josh Harbin

3. 92 Kyle Arnold

4. 87 Nick Jobes

5. 87 Jason Mitchell

6. 78 Brandyn Gritton

7. 75 Mike Braas

8. 72 Joey Stone

9. 72 Cody Giles

10. 67 Corey Rothgeb

11. 61 Josh Parker

12. 52 Joe Gornick

13. 47 Brandon Hanna

14. 36 TJ McGowan

Parmi les pilotes Xbox, l'on retrouve l'unique concurrent à s'être imposé deux fois cette saison, Justin Brooks (vainqueur à Miami et Dover). Il est en tête du championnat avec 121 points, huit longueurs devant Daniel Buttafuoco, qui s'est imposé à Wakins Glen, et 14 points devant Slade Gravitt, victorieux sur le NHMS.

Brooks a été remarquable de régularité. Non seulement il a remporté la moitié des épreuves du premier segment, mais il a terminé troisième à Watkins Glen et huitième sur le NHMS pour protéger son avance au championnat.

Classement des pilotes Xbox

Pos. / Points / Pilote

1. 121 Justin Brooks

2. 113 Daniel Buttafuoco

3. 107 Slade Gravitt

4. 94 Luis Zaiter

5. 84 Nick Walker

6. 68 Tyler Dohar

7. 66 Mitch Diamond

8. 62 Matthew Heale

9. 61 Matthew Selby

10. 56 Riley Ogle

11. 55 Jose Ruiz

12. 55 Diego Alvarado

13. 54 Brian Tedeschi

14. 44 Sam Morris

La saison régulière se divise en trois segments. Le deuxième segment verra les pilotes et les équipes arpenter les circuits suivants : Mid-Ohio Sports Car Course, Talladega Superspeedway, Iowa Speedway, et Atlanta Motor Speedway.

Les deux premières courses entrent en conflit avec le programme des courses de NASCAR Cup Series, qui a repris. Par conséquent, la Pro League se déroulera le jeudi soir.

Grâce aux performances d'Arnold et Buttafuoco, Germain Gaming mène le championnat par équipes avec 205 points, devant Chip Ganassi Gaming (195 pts). La troisième place est occupée par les Wood Borthers avec 179 points. JTG Daugherty Throttlers et Leavine Family Gaming complètent le top 5.

La prochaine course débutera à 2h du matin et sera diffusée la nuit prochaine en direct sur Motorsport.tv. Elle pourra aussi être suivie via NASCARHeat.com/Live, Facebook.com/NASCARHeat et Twitch.tv/704nascarheat.