La saison régulière d'eNASCAR Heat Pro League s'est conclue à Las Vegas

Deux nouveaux pilotes se sont engagés dans la course au titre mercredi, avant l'épreuve de la dernière chance la semaine prochaine sur le Daytona International Speedway.

PS4

Corey Rothgeb a pris les devants avec Joey Stone à ses trousses pour la première course de 60 tours, mais Stone a rapidement pris la tête.

Cody Giles s'est glissé en deuxième position alors que le peloton se préparait à faire des arrêts aux stands, à 41 tours de l'arrivée.

Nick Jobes est parti en tête-à-queue à l'entrée des stands. Giles a pris la tête de la course, suivi de Stone, Josh Harbin, Josh Parker et Kyle Arnold.

La course a été neutralisée après un contact dans le top 5 entre Stone et Harbin. Arnold était également impliqué.

Giles a continué à contrôler la course jusqu'à ce que Parker prenne la tête à 22 tours de l'arrivée. Gritton l'a rattrapé peu après, avant une nouvelle neutralisation provoquée par Stone.

Jason Mitchell a tenté le pari de retenir le peloton avec des pneus plus usés, et cela a semblé fonctionner pendant un certain temps. Mais à trois tours de l'arrivée, Parker a réussi à prendre la tête du peloton. Mitchell a essayé de tenir l'extérieur mais il a fini par sortir de la trajectoire et s'est retrouvé dans le mur.

Lors du restart mouvementé qui a suivi, Giles a pris définitivement une option sur la victoire. Mike Braas a terminé deuxième, Jobes troisième, Stone quatrième et Maxwell Castro cinquième.

Bien que la course ne se soit pas déroulée comme il l'avait espéré, Parker avait tout de même de quoi se réjouir pour le championnat : il a remporté le segment 3 avec 114 points d'avance sur Braas et Giles. Il rejoint Castro et Brandyn Gritton pour la finale.

Xbox One

La course Xbox One a été beaucoup plus calme, Justin Brooks et Daniel Buttafuoco ayant dominé l'épreuve. Les deux pilotes sont déjà en course pour le titre et ont pris soin de rappeler leur statut au peloton.

En dehors d'une neutralisation au début, la course a été plutôt propre. Brooks et Buttafuoco ont pu se détacher du peloton. Dans les derniers tours, les deux hommes se sont échangé la tête tête de la course, Brooks devançant finalement Buttafuoco de seulement 0"085.

Slade Gravitt a terminé troisième, ce qui lui suffit pour assurer une place dans la course au titre, puisqu'il a pris la tête du classement de la saison régulière parmi les pilotes qui n'étaient pas encore engagés. Brooks a remporté le Segment 3. Diego Alvarado et Luis Zaiter complètent le top 5.

Au classement par équipe, Germain Racing reste en tête avec 588 points. JTG Daugherty Throttlers est le concurrent le plus proche avec 513 points, suivi par Wood Brothers Gaming avec 496 points.