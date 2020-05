L'équipe de Grosjean disputera les 24H du Mans virtuelles

Pour remplacer les 24 Heures du Mans les 13 et 14 juin, la classique sarthoise ayant été reportée au week-end des 19 et 20 septembre à cause du coronavirus, un partenariat entre l'ACO, le WEC et Motorsport Games va permettre la tenue d'une épreuve virtuelle de remplacement sur le jeu rFactor2. Le plateau annoncé comportait déjà de beaux noms, comme ceux de Max Verstappen et Lando Norris, mais il continue de se remplir grâce à des stars du sport automobile.

L'équipe eSport de Romain Grosjean, R8G Esports, sera également de la partie, avec Daniel Juncadella et Mathias Beche comme pilotes, tandis que les gamers qui les accompagneront seront Erhan Jajovski et Risto Kappet, au volant d'une Corvette C7.R. Liée à l'équipe Triple A eSports, qui participera aussi à l'épreuve avec Panis Racing, la structure du pilote Haas continue de marquer ses débuts dans le monde virtuel en se présentant au départ de nombreuses courses.

Parmi les pilotes annoncés, le leader du championnat de Formule E, António Félix da Costa, partagera le volant avec Felix Rosenqvist et les gamers Rudy van Buren et Kevin Siggy. Les quatre hommes rouleront pour JOTA Sport et Team Redline, qui aligneront une Oreca 07. Dans la seconde voiture de l'équipe, on retrouvera notamment Will Stevens et Gabriel Aubry. Redline aura également un équipage propre, avec Verstappen et Norris.

Parmi les associations à suivre, l'équipe Williams Esports engagera quatre voitures pour cette course et s'associera à Rebellion, qui disputera en septembre sa dernière édition des 24 Heures du Mans avant de quitter le sport automobile. Deux équipages ont déjà été révélés, le premier étant composé de Louis Delétraz et Raffaele Marciello, ainsi que de Nikodem Wisniewski et Kuba Brzezinski, et le second étant constitué des pilotes officiels de l'équipe que sont Bruno Senna et Gustavo Menezes. Les deux pilotes de WEC seront accompagnés par Petar Brljak et Dawid Mroczek.

