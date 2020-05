Esport : GT Live From Monaco : les frères Leclerc en vedette

Cette épreuve, organisée en collaboration avec le club Monaco eSports, opposera 12 pilotes professionnels sur des versions virtuelles des GT les plus emblématiques.

On retrouvera ainsi les deux « locaux », dont le plus renommé, Charles Leclerc, pilote Ferrari F1, qui retrouvera son frère Arthur, pilote de Formule 3. Les autres pilotes au départ seront : Andrea Pizzitola, Paul Loup Chatin, Michel Disdier, Theo Pourchaire, Loïc Duval, Maro Engel, David Perel, Cédric Sbirazzuoli, Antoine Jung et Fabrice Pantani.

Arthur Leclerc, Venturi Photo de: Alastair Staley / Motorsport Images #25 Algarve Pro Racing Ligier JSP217 Gibson: Andrea Pizzitola Photo de: Paul Foster Loic Duval, Audi Sport Team Phoenix Photo de: Alexander Trienitz

Des pilotes qui s’affronteront sur un circuit virtuel long de 5,209 km, tout d’abord lors d’une séance qualificative de 10 minutes, puis une première course longue de 10 tours. Deux manches « courtes » et qui promettent d’être animées viendront ensuite : la Fun Race 1 avec la grille inversée, sur cinq tours, puis la Fun Race 2, longue de cinq tours elle aussi.

Les courses sont à suivre le samedi 23 mai à partir de 18h30 en cliquant ici, ou en se rendant sur le compte Twitch de la Fédération eSports de Monaco (https://www.twitch.tv/M_esports), ou sur la chaîne Youtube de la Fédération monégasque eSports).

