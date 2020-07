La Gold Edition de Nascar Heat 5 maintenant sur Playstation 4, Xbox One et Steam

Le studio 704Games et l'éditeur Motorsport Games ont officiellement lancé aujourd'hui la Gold Edition de NASCAR Heat 5, proposée sur les consoles PlayStation®4, la gamme Xbox One, dont la Xbox One X, et sur PC via Steam pour 69,99$. L'édition Gold offre aux joueurs des tonnes de contenus exclusifs, notamment autour de Tony Stewart, pilote figurant au Hall of Fame de la NASCAR. Un Season Pass NASCAR Heat 5 (contenant quatre packs DLC) est également proposé, ainsi qu'un budget in-game pour lancer sa propre équipe. L'édition Standard du jeu sera quant à elle disponible le 10 juillet au prix de 49,99$.

NASCAR Heat 5 pousse l'expérience de la NASCAR en jeu vidéo à son plus haut niveau, en proposant 34 pistes à travers tous les États-Unis, avec un mode solo, un mode à deux joueurs avec écran partagé et un mode multijoueur en ligne pouvant réunir jusqu'à 40 pilotes virtuels. Outre Chase Elliott qui figure en couverture du jeu, NASCAR Heat 5 réunit toutes les équipes, les voitures et les pilotes officiels de la NASCAR Cup Series, mais aussi ceux des NASCAR Xfinity Series™, NASCAR Gander RV & Outdoors Truck Series™ et Xtreme Dirt Series.

NASCAR Heat 5 comprend toute une série d'ajouts et d'améliorations du gameplay, ainsi que le Mode Carrière le plus complet jamais proposé par la franchise, avec des statistiques améliorées et plus de choix de personnalisation que jamais. Le jeu propose également des défis en ligne et un nouveau Testing Mode permettant de perfectionner le set-up souhaité pour chaque piste.

La franchise de jeux vidéo NASCAR Heat est au cœur de la toute première compétition eSport de NASCAR sur console, la eNASCAR Heat Pro League. Celle-ci voit s'affronter 28 des meilleurs joueurs représentant des équipes réelles de NASCAR comme Hendrick Motorsports GC, Team Penske eSports, Gibbs Gaming et bien d'autres encore, qui s'affrontent pour une cagnotte de plus de 200'000 dollars.

Motorsport Games s'est associé à MAVTV Motorsports Network, le seul réseau de télévision par câble qui, aux États-Unis, est consacré uniquement aux sports mécaniques. Les temps forts de la eNASCAR Heat Pro League y sont diffusés tout au long de la Saison 2, qui se déroule actuellement. Pour plus d'informations, visitez le site www.nascarheat.com/enascar-heat-pro-league.

Également nouveau venu dans la eNASCAR Heat Pro League, Fanatec a récemment été annoncé comme fournisseur officiel des volants du championnat eSport. Le ClubSport Steering Wheel de la marque, sous licence officielle de la NASCAR, améliore l'expérience de conduite grâce à un diamètre réaliste de 350 mm, une solide structure en aluminium et à une authentique finition en Alcantara.

Pour ne rien manquer de NASCAR Heat, suivez le jeu sur Twitter, Facebook, YouTube et Instagram.