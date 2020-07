Hansen s'adjuge le titre en World RX Esports

Hansen abordait la dernière épreuve en tête du championnat, où il était poursuivi par Tom Blomqvist. Ce dernier a réalisé le meilleur temps en Q1 tandis que Hansen a répondu avec les meilleurs temps de Q2 et Q4. Mais il a été pénalisé de cinq secondes pour un contact avec Van Gisbergen en Q3.

Blomqvist était leader du classement intermédiaire devant Hansen. Le scénario n'était pas sans rappeler la véritable finale du World RX, l'année dernière au Cap. Cette fois, Hansen et Blomqvist ont gagné chacun leur demi-finale, s'octroyant les meilleures positions pour la grande finale.

C'est cependant Van Gisbergen qui a pris le meilleur départ de la dernière course et a viré en tête, tandis que Hansen a fermé la porte à Blomqvist sur le chemin du premier virage.

Vainqueur de la manche précédente, Jonathan Pailler était lui aussi de la partie et a pris son tour joker d'entrée. Un peu plus tard, un contact est survenu entre Hansen et Blomqvist, précipitant le leader du championnat dans le mur. Cela a valu une pénalité de cinq secondes, garantissant le titre pour Hansen, qui restait sur une victoire lors de la Race of Champions virtuelle il y a deux semaines.

Blomqvist termine deuxième du championnat devant Van Gisbergen, qui s'est imposé ce dimanche mais avait manqué la manche précédente en raison de son engagement en Supercars. Kevin Hansen est quatrième du général.

Dans la catégorie Simracing, Killian Dall'olmo a décroché sa troisième victoire en quatre épreuves et s'est adjugé le titre du championnat disputé sur le jeu DiRT Rally 2.0.

