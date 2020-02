L'Intercontinental GT arrive dans Assetto Corsa Competizione

Depuis plusieurs années, la référence de la simulation automobile sur PC est Assetto Corsa, dont les circuits sont reproduits avec soin et qui propose un pilotage très poussé. L'an dernier, il s'est renforcé d'une déclinaison axée sur la course automobile, et plus précisément sur la licence du Blancpain GT, sous la forme d'un deuxième jeu appelé Assetto Corsa Competizione, qui permettait donc de jouer sur le calendrier de la discipline, avec les voitures du championnat.

De quoi satisfaire les fans de sport auto, puisqu'il permettait notamment de profiter de circuits parmi les plus célèbres au monde, à l'image de Zolder, Monza, Brands Hatch, Silverstone, Spa-Francorchamps, ou encore du Nüburgring. Du côté des voitures, toutes les GT engagées en Blancpain y étaient présentes, et l'on retrouvait une dizaine de marques ayant produit des m chines adaptées au règlement, qu'il était possible de jouer sur des courses rapides, des épreuves d'endurance, un mode carrière, ou encore dans un mode multijoueur.

Le contenu pouvait toutefois paraître léger pour un jeu complet, puisqu'il ne se basait que sur une seule discipline, face à des concurrents qui n'hésitent pas, surtout sur PC, à proposer de nombreuses disciplines et des circuits par dizaines. Et c'est sûrement là tout l'intérêt de ce DLC qui débarque sur Assetto Corsa Competizione, et qui se nomme Intercontinental GT. Le pack est sorti ce mardi, ce qui coïncide parfaitement avec le lancement de la saison 2020 de l'Intercontinental GT, qui s'est déroulé ce week-end à l'occasion des 12 Heures de Bathurst, en Australie.

Et le circuit de Mount Panorama sur lequel s'est disputée la course est d'ailleurs une des quatre nouvelles pistes disponibles avec ce DLC. Les trois autres sont le circuit de Kyalami, celui de Suzuka, et le célèbre Weathertech Raceway, plus connu sous le nom de Laguna Seca. Toutes les voitures étant déjà disponibles dans ACC, il faudra se contenter de nouvelles équipes, de nouveaux pilotes et de nouvelles livrées dans ce DLC, qui offre également des modes de jeux spécifiques.

