Le jeu officiel du TT de l'île de Man sort aujourd'hui

Marre du confinement ? Eh bien, TT Isle of Man : Ride on the Edge 2 est peut-être le jeu parfait pour vous offrir un bol d'air... virtuel bien sûr ! Le jeu officiel du mythique TT de l'île de Man est désormais disponible sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch, avec évidemment une reproduction fidèle du tracé du TT, ainsi que de plusieurs autres courses sur route chez nos voisins d'Outre-Manche.

Le jeu sort dans un contexte particulier, puisque pour la première fois depuis 2001 l'épreuve ne sera pas disputée, en raison évidemment de l'épidémie actuelle de COVID-19. L'édition 2020 devait se dérouler du 30 mai au 12 juin prochains.

Voici, dans le trailer ci-dessus et à travers les photos ci-dessous, un aperçu du jeu et de son graphisme, avant notre test à retrouver dès demain !