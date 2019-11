Les Le Mans Esports Series annoncent leur Saison 2 avec une nouvelle approche

Joint-venture entre l'Automobile Club de l'Ouest, le Championnat du monde d'Endurance de la FIA et Motorsport Network, cette compétition est parvenue à attirer plus de 215'000 téléspectateurs en direct, tandis que ses posts sur les réseaux sociaux ont été consultés 6,4 millions de fois, lors de la "Super Finale" de la saison dernière, aux 24 Heures du Mans en juin 2019.

La Saison 2 va continuer d'attirer des simracers du monde entier avec un format innovant qui conviendra aux concurrents professionnels comme amateurs. Il y aura un championnat qualificatif "Pro" par équipes et un championnat "Pro-Am" individuel, tous deux permettant de gagner une place sur la grille pour la Super Finale en juin 2020. Les courses seront de nouveau disputées sur Forza Motorsport 7®, disponible sur PC et Xbox One. La bande-annonce peut être visionnée ici.

La Super Finale qui conclura la saison devrait être la plus grande course professionnelle en réseau local de l'Histoire, avec plus de 50 pilotes au Circuit de la Sarthe. L'événement – tout comme les Pro Qualification Series – sera diffusé en direct sur YouTube, Facebook et Twitch TV.

Les candidatures pour les Pro Team Qualification Series seront ouvertes du 31 octobre 2019 au 7 novembre 2019. Durant cette période, les écuries seront invitées à candidater pour une place sur la grille avec trois pilotes par équipe, participant à cinq manches en ligne afin de gagner leur place pour la Super Finale, qui aura lieu le week-end des 24 Heures du Mans en juin 2020. Dans la cagnotte, 50'000 $ seront réservés au championnat qualificatif pour cette compétition en ligne.

seront ouvertes du 31 octobre 2019 au 7 novembre 2019. Durant cette période, les écuries seront invitées à candidater pour une place sur la grille avec trois pilotes par équipe, participant à cinq manches en ligne afin de gagner leur place pour la Super Finale, qui aura lieu le week-end des 24 Heures du Mans en juin 2020. Dans la cagnotte, 50'000 $ seront réservés au championnat qualificatif pour cette compétition en ligne. La compétition Pro-Am Qualification sera ouverte à tous et consistera de six manches "hot lap" afin de trouver 18 pilotes "Pro" et 9 pilotes "Amateur". Ceux-ci seront désignés grâce à des compétition tenues à l'Autosport International Show à Birmingham et lors de plusieurs manches du Championnat du monde d'Endurance.

Gérard Neveu, PDG du FIA WEC, déclare : "Après un début positif pour les Le Mans Esports Series, et une excellente Super Finale aux 24 Heures du Mans en juin dernier, nous attendons tous avec impatience le début de la Saison 2. Donner vie aux sports mécaniques – et surtout à l'Endurance – pour nos participants et le public, c'est notre passion. Nous sommes convaincus qu'avec ce nouveau format innovant et enthousiasmant, les primes financières augmentées et, bien sûr, une nouvelle Super Finale lors de l'un des plus grands événements de sports mécaniques au monde, nous allons faire passer l'Esport au niveau supérieur."

Stephen Hood, de Motorsport Network, ajoute : "La deuxième saison de ce qui est sans aucun doute le championnat d'Esports le plus prestigieux en sports mécaniques est quelque chose que nous sommes fiers de mener chez Motorsport Network. La première saison a été un immense succès et nous avons hâte d'accueillir la communauté pour ce qui sera, à notre avis, une aventure encore plus passionnante vers Le Mans."

L'intégralité de la réglementation sportive, des conditions générales et du calendrier est disponible sur www.lemansesports.com.

À propos de Le Mans Esports

Les Le Mans Esports Series sont la compétition d'Esports officielle du Mans et du Championnat du monde d'Endurance de la FIA. L'édition précédente a vu plus de 20'000 joueurs concourir sur Xbox One ou sur PC avec le jeu Forza Motorsport 7. 215'000 téléspectateurs ont assisté à la Super Finale en direct au Mans, prélude à la course d'Endurance la plus célèbre au monde.

À propos de Motorsport Network

Motorsport Network est une plateforme numérique intégrée et est la référence pour des millions de passionnés d'automobile et de sports mécaniques. Nous évoluons au cœur de cette industrie, permettant à des millions de fans de vivre au cœur des meilleurs écuries, pilotes, marques et expériences automobiles au monde.

À propos du Championnat du monde d'Endurance de la FIA

Le WEC est un championnat d'Endurance au fort développement, proposant aux constructeurs automobiles une véritable pertinence par rapport aux designs de série et aux transferts de technologie, notamment en matière de performance et de sécurité. Des prototypes complexes mais superbes incluant les toutes dernières technologies quant à l'hybride, aux châssis indépendants et aux motoristes sont en piste au plus haut niveau sur les meilleurs circuits au monde, aux côtés des plus grandes marques de voitures de luxes, qui s'affrontent dans les catégories GT. Disputé sur huit manches en Europe, dans les Amériques, en Asie et au Moyen-Orient, il s'agit d'un véritable Championnat du monde. La distance des courses est variable, de la plus courte en quatre heures aux 24 Heures du Mans. Trois d'entre elles sont partiellement nocturnes.