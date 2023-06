Le Mans Ultimate : un jeu vidéo officiel sur les 24 Heures du Mans

Le Mans, France - 5 juin 2023 – Le Championnat du monde d'Endurance de la FIA étant le challenge ultime des courses d'Endurance, ses voitures représentant le summum de la technologie, de la durabilité et de la performance et se produisant sur le circuit ultime, il ne pouvait y avoir qu'un seul nom pour le jeu officiel des 24 Heures du Mans et du FIA WEC : Le Mans Ultimate.

Prévu pour décembre 2023, année du centenaire de l'Automobile Club de l'Ouest (ACO), propriétaire et fondateur des 24 Heures du Mans, le jeu est développé par Studio 397, appartenant à Motorsport Games, et retranscrira toute l'émotion, la vitesse et la gloire de l'épreuve d'Endurance la plus célèbre et la plus prestigieuse du monde. Studio 397, le développeur de la plateforme rFactor 2, est réputé pour ses jeux de course. Son nom est un clin d’œil à la performance remarquable réalisée par Audi Sport en 2010, quand sa R15 a bouclé 397 fois le Circuit de la Sarthe avant de remporter la victoire.

Le jeu PC inclura les voitures et les circuits officiels de la saison 2023 du Championnat du monde d'Endurance de la FIA, dont l'épreuve phare qui est, bien sûr, les 24 Heures du Mans. Pour la première fois, des Hypercars Ferrari, Peugeot, Porsche et Toyota seront incluses, ainsi que toutes les voitures de la saison 2023 du WEC, qui s'affronteront sur des circuits emblématiques tels que Spa-Francorchamps, Monza, Fuji et le Circuit de la Sarthe.

Outre les voitures et les circuits fidèlement modélisés, le jeu bénéficiera de la physique et des performances du moteur de rFactor 2, ainsi que d'autres fonctionnalités de jeu et caractéristiques innovantes associées aux courses d'Endurance. Le gameplay en ligne sera assuré par RaceControl, un nouveau développement de Motorsport Games permettant une expérience multijoueur interactive.

Les fonctionnalités incluront des courses compétitives et des courses plus détendues, ainsi que la possibilité d'organiser une session privée. Le plus innovant est, probablement, l'intégration d'un mode de course collaboratif asynchrone, dans lequel les joueurs pourront boucler leurs relais à l'heure et à la date qui leur conviennent, chacun pouvant adapter son roulage en fonction de ses autres obligations ou des contraintes horaires.

La possibilité pour les fans de participer au développement

Invités par l'ACO, les représentants de Le Mans Ultimate seront présents sur le Circuit de la Sarthe du 7 au 11 juin et offriront aux fans et aux spectateurs une avant-première unique présentée par Thrustmaster. Dans la zone gaming de l'espace famille, dix simulateurs permettront au public d'imiter leurs héros en réalisant des tours à bord de l'Hypercar Porsche 963 ou de la Ferrari 488 GTE.

Un concours organisé par Thrustmaster permettra à tous ceux qui s'inscriront de participer à un tirage au sort afin de gagner une édition limitée du volant Thrustmaster T818. Les fans pourront également faire part de leurs commentaires dans le cadre d'un sondage.

Pierre Fillon, président de l'Automobile Club de l'Ouest : "Les 24 Heures du Mans fêtent cette année leur centenaire et le prestige de la course est sans égal. Il est normal, dans ce nouvel âge d'or de l'Endurance, que les passionnés veuillent vivre la course en personne, ou presque. Les jeux vidéo d'aujourd'hui leur en donnent la chance. Après le succès incontesté des Le Mans Virtual Series et des 24 Heures du Mans Virtuelles, Le Mans Ultimate est le jeu... ultime lorsqu'il s'agit de simuler les sensations ressenties par les pilotes au volant. Un grand merci à Motorsport Games et Studio 397 pour un jeu qui a tous les ingrédients pour être plébiscité !"

Frédéric Lequien, PDG du Championnat du Monde d'Endurance de la FIA : "Les 24 Heures du Mans, quatrième manche du FIA WEC, fêtent cette année leur 100e anniversaire. C'est donc le moment idéal pour dévoiler Le Mans Ultimate au monde entier. L'équipe de Motorsport Games et de Studio 397 s'est engagée à créer un produit qui permettra aux joueurs du monde entier de découvrir les joies des courses d'Endurance. Nous sommes impatients de découvrir le produit final plus tard dans l'année !"

Stephen Hood, PDG de Motorsport Games : "C'est un plaisir de lever le voile et de présenter au monde entier Le Mans Ultimate. En cette année du centenaire, nous avons travaillé en étroite collaboration avec l'ACO pour que les gens du monde entier puisse vivre l'excitation des 24 Heures du Mans et du FIA WEC. Nous avons pour objectif de les aider à se sentir investis dans Le Mans Ultimate dès le début, en les emmenant dans un voyage avec des mises à jour et une couverture en coulisses sur nos réseaux sociaux pour montrer le développement et l'enthousiasme que nous avons tous chez Studio 397 et Motorsport Games pour offrir la meilleure expérience aux joueurs et aux fans de sport automobile."

Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.lemansultimate.com ou suivez @LeMansUltimate sur les réseaux sociaux.