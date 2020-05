Leclerc et Ferrari relèvent le défi des 24H du Mans virtuelles !

Les annonces continuent de s'enchaîner pour les 24 Heures du Mans virtuelles, qui seront disputées à la date initiale de la classique mancelle, et il y aura assurément du beau monde avec des associations de pilotes professionnels et de simraces représentant les plus grandes marques de l'Endurance.

C'est indéniablement l'équipage de la Ferrari #52 qui attirera tous les regards, avec la présence de Charles Leclerc, double vainqueur en Grand Prix l'an dernier. Antonio Giovinazzi l'accompagnera, avec à leurs côtés deux stars de l'eSport, Enzo Bonito, et le Champion en titre des F1 Esports Series, Davide Tonizza.

Ils seront alignés avec une Ferrari 488 GTE, qui vient tout juste d'être ajoutée au catalogue de rFactor 2. Le Cheval Cabré engagera également deux autres voitures, la #51 avec Nicklas Nielsen, Federico Leo, Kasper Stolze et Amos Laurito, et la #71 confiée à Miguel Molina, David Perel, Danilo Santoro et Jordy Zwiers.

Toyota et Aston Martin de la partie également

Les équipes officielles Aston Martin et Toyota ont également été présentées ce vendredi en vue de la version virtuelle des 24 Heures du Mans. Du côté de la marque japonaise, on retrouve des équipages bien connus, puisque la #7 sera emmenée par Mike Conway, Kamui Kobayashi et José María López, assistés du simracer Maxime Brient. La #8, qui a remporté les 24 Heures du Mans ces deux dernières années, sera elle confiée à Sébastien Buemi, Brendon Hartley, Kenta Yamashita et Yuri Kasdorp.

Aston Martin engagera aussi ses pilotes réels dans les Vantage GTE #95, 97 et 98, avec notamment Nicki Thiim, Richard Westbrook, Alex Lynn ou encore Darren Turner. Nicolas Lapierre sera aussi de la partie, avec l'écurie Cool Racing. Corvette engagera deux équipages aux 24 Heures virtuelles, avec entre autres Jan Magnussen et Jordan Taylor.

En fin de journée, le Richard Mille Racing Team a quant à lui présenté le seul équipage 100% féminin de la compétition. Katherine Legge, Tatiana Calderón et Sophia Flörsch seront accompagnées par la pilote de simracing Emily Jones. Le pilote de Formule E Oliver Rowland sera lui présent au sein du 2 Seas Motorsport, alors que la Championne en titre de W Series, Jamie Chadwick, s'alignera pour le Mahle Racing Team.

Les 24 Heures du Mans virtuelles auront lieu les 13 et 14 juin prochains, aux dates prévues pour l'édition réelle, qui a finalement été reportée au mois de septembre. Les pilotes s'affronteront au volant de LMP2 ou de GTE sur rFactor 2. Parmi les engagés, on retrouve encore, entre autres, les Champions du monde de Formule 1 Jenson Button et Fernando Alonso, mais aussi Lando Norris, Max Verstappen, Giancarlo Fisichella, Felipe Massa, Rubens Barrichello, Stoffel Vandoorne, Jean-Éric Vergne ou encore le Team Penske, avec Simon Pagenaud et Juan Pablo Montoya notamment. L'intégralité de l'épreuve sera à suivre en direct sur Motorsport.tv.

